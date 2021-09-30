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關廠工人案北車臥軌挨罰提告 更一審改判 10人全要罰6千

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

全國關廠工人連線2013年在台北車站臥軌，交通部依違反鐵路法裁罰世新大學社會發展研究所教授黃德北等10人各6000元，10人不服提告抗罰，一審勝訴，但二審廢棄發回更審；台北地方法院行政庭更一審改判10人敗訴，可上訴。

聯福製衣、東菱電子、福昌紡織等多間大廠於90年代陸續倒閉，工人申請「關廠歇業失業勞工促進就業貸款」，由行政院勞工委員會（現改為勞動部）代償。2012年6間，勞委會要向工人求償本金、利息及罰款，引發勞團激烈抗爭。

2013年2月5日，關廠工人在台北車站臥軌陳抗，警方將臥軌的黃德北、桃園市產業總工會前後任秘書長姚光祖、林佳瑋等10人移送法辦，檢方處分不起訴；但2017年9月26日，交通部以10人從台北車站跳下月台占據軌道，阻礙列車進站，違反鐵路法各裁處6000元罰鍰。

黃德北等10人不服提告，主張協助關廠工人利用軌道喚醒民眾對於過去抗爭的記憶，以軌道作為言論表達工具，是表達言論內容的一部分，且是在和平範圍內表達訴求及臨時、緊急性集會，未逾越憲法及人權法保障範圍，提行政訴訟抗罰。

台北地院一審認為交通部未審酌10人行為所具有的象徵性言論價值，就裁處最高額罰鍰，有裁量怠惰情事，撤銷原處分；台北高等行政法院二審認為10人已逾越言論自由應保障範疇，原處分裁罰並無違反比例原則，一審有判決理由不備的違誤，廢棄原判決，發回更審。

台北地院更一審認為，黃德北等10人不是關廠工人，沒有請求資遣費、退休金等情事，即使需透過集會表達關廠工人訴求，可以選擇其他不具危險性、影響公眾安寧秩序較輕的地點和方式。

判決指出，10人選擇在台北車站鐵軌上集會，具危險性，且造成台北車站延誤41列次班次，全部列車共延誤1301分，影響旅客1萬600人次，耗費社會資源及成本難認輕微，改判交通部勝訴。

全國關廠工人連線2013年在台北車站臥軌，交通部依違反鐵路法裁罰黃德北等10人各6000元，10人不服提告抗罰，更一審改判10人敗訴。圖／聯合報系資料照片
全國關廠工人連線2013年在台北車站臥軌，交通部依違反鐵路法裁罰黃德北等10人各6000元，10人不服提告抗罰，更一審改判10人敗訴。圖／聯合報系資料照片

台北車站 臥軌

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