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大安捷運站52坪「8房3衛」無人屋 台北分署上架拍賣底價曝光
法務部行政執行署台北分署今天表示，下月5日將舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣品包括台北市大安區等多筆不動產、車輛、玉飾；房產以緊臨台北市信義路三段的52坪大廈物件最吸睛。
台北分署說，該處不動產為1廳、8房、3衛浴格局，目前無人居住，房型屬「共生公寓」，生活機能緊鄰捷運大安站，學區近師大附中、大安國中，為第2次拍賣，底價減至4432萬元。
動產拍賣部分，有4部車輛進行拍賣，包括2017年的藍色中華得利卡小貨車、2014年的銀色中華三菱COLT PLUS、2017年的銀色中華三菱VERYCA箱型車，以及2011年出廠VOLVO XC60 T5白色休旅車。
此外，會場上另有百貨專櫃展售的胸針、耳丁、領帶夾、玉戒等精品，與平價的服飾配件變賣。
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