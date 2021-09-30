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「蝦味先」用過期原料牟利 老董判關1年8月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

老牌零食蝦味先」使用過期原料生產商品販售牟利，一審依違反食品安全衛生管理法判裕榮食品公司董事長洪宗喜2年徒刑，二審改判1年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另裕榮食品一審判罰3000萬元，二審改判罰2000萬元確定；蘇姓廠長一審判刑2年10月、2年6月徒刑，二審改判2年、緩刑3年，需支付國庫80萬元；謝姓經理一審判刑2年6月，二審改判1年10月，緩刑3年，向國庫支付60萬元，因未上訴三審而定讞。

洪宗喜等人2014年12月12日開始使用過期柴魚粉為原料，製造「日式照燒」、「蜜烤魷魚」口味的蝦味先餅乾；另使用過期無水檸檬酸等添加物，製造「泡菜」、「墨西哥煙燻」口味蝦味先。

檢方起訴認為，洪宗喜等人另使用過期的紅麴粉，製作「發芽大豆養生粉（紅麴）」，並將這批利用過期原料製作的食品，透過行銷通路銷售至全台消費者手上，總計使用過期原料售出商品，銷售獲利至少2978萬元。

一審認為洪等人利用過期原料製作食品，再販售給廣大消費者，已達情節重大足以危害人體健康程度，依違反食安法判洪2年徒刑、蘇姓廠長、謝姓經理各判2年10月、2年6月，公司罰款3千萬。

高雄高分院二審認為，裕榮食品僅獲利1900萬元，改判洪1年8月徒刑，公司改罰2000萬元，蘇姓廠長改判2年、緩刑3年，需支付國庫80萬元；謝姓經理改判1年10個月，緩刑3年，向國庫支付60萬元。

洪宗喜一人上訴，最高法院認為二審判決認事用法均無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

裕榮董事長洪宗喜。圖／聯合報系資料照片
裕榮董事長洪宗喜。圖／聯合報系資料照片
蝦味先。圖／聯合報系資料照片
蝦味先。圖／聯合報系資料照片

蝦味先 零食 食安

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