何如芸控夫外遇送房當禮物 開庭竟問「我可以回家嗎」

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡鬧婚變，離婚官司仍在士林地方法院進行中；何如芸認為王和何姓女子搞外遇，配偶權受侵害，提民事訴訟向王敏錡、何女求償500萬元，台北地方法院今開庭，庭末何如芸突然問法官「我可以回家嗎」，指王換掉家中門鎖，讓她進不了家門。

法院今原定傳喚和王敏錡、何姓女子一同出遊的4名證人作證，但僅有一位周姓男子出庭，其餘皆未到庭。何如芸委任律師指出，證人和王、何女一同出遊、出國，有親眼見聞，認為仍有傳喚必要；但王、何女委任律師皆認為沒有傳喚必要。

何如芸律師表示，今日雖只有周一人出庭，但擔心4名證人會有串證可能性，故希望能4名證人同一天訊問；王、何女委任律師指出，尊重對方和法院決定。

庭末，突然何如芸發聲詢問「庭上，請問我可以回家嗎」、「因為他（指王敏錡）換鎖，我進不了家門」，法官則回應此部分並非他職權所能處理，他僅就案件範圍審理。

何如芸步出法院，在媒體追問下，她僅簡單表示「我想要回去拿東西，卻又收到律師函」。法官諭知12月2日上午9點半再開庭，預計詰問證人。