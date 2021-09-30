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高雄色巡佐看上毒蟲正妹女友 襲胸強吻丟工作還得入監

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄新興分局巡佐趙慶鋒被控非法搜索洪姓毒蟲住處，他看上洪男正妹女友，多次邀洪男女友外出，藉機強吻、擁抱、襲胸，被高等法院高雄分院判8年10月，褫奪公權5年，趙不服上訴三審，最高法院日前駁回他的上訴，判決確定，趙近期將入監服刑。趙目前為停職狀態，但判決已達免職條件，趙的警察工作確定也丟了。

從警26年的趙慶鋒為派出所專案小組人員，負責查緝重大刑案、毒品等案件，前年5月8日，趙率隊到苓雅區某民宅追查毒品案共犯，攔查一名持有海洛因的毒蟲後，見民宅有人外出，便要求對方交出鑰匙，趙再入屋搜出海洛因、一粒眠及安毒，事後在要求屋內兩嫌簽立自願搜索同意書，再製作扣押筆錄將毒蟲送辦。

沒想到趙見洪姓犯嫌女友身材不錯，頗具姿色，竟私下與女方接觸，要求她配合追查共犯，趙還騎車載女方外出，卻趁機伸出鹹豬手亂摸，脅迫女方與他約會；後來還將女方載到賓館，兩人在房內親吻、擁抱，趙想再進一步卻遭女方拒絕。

趙求歡遭拒後，又多次邀約洪嫌女友出來，女方假裝同意後爽約，引起趙不滿，嗆她若不配合，以後遇到案件不會放過她，洪嫌女友不堪趙慶鋒多次騷擾，私下向調查局檢舉，高雄地檢署指揮調查局幹員搜索趙的住處，才揪出他的惡行。

雄院一審合議庭痛批趙身為警察，卻用非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限、庇護犯罪，損害警察人員清廉、正義形象。依非法搜索、公務員登載不實文書罪、違背職務要求不正利益罪，合併判趙8年10個月，另宣告褫奪公權5年。

趙不服上訴，二審維持原判，他上訴三審，日前最高法院認為二審判決無違不當，駁回他的上訴，判決確定後趙近期將入監服刑；至於警職工作，判刑已達免職條件，他的警察工作確定也丟了。

高雄市新興分局巡佐利用工作機會向偵辦的毒蟲女友伸狼爪，被判刑8年10月，褫奪公權5年確定，近期將入監服刑。翻攝自新興分局臉書
高雄市新興分局巡佐利用工作機會向偵辦的毒蟲女友伸狼爪，被判刑8年10月，褫奪公權5年確定，近期將入監服刑。翻攝自新興分局臉書

警察 毒品

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