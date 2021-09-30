鐵鎚險敲死鄰居、刀刺穿他嘴 狠男提精神抗辯法院打臉

桃園杜姓男子和鄰居因細故大吵，拿鐵鎚猛敲陳姓住戶，又持刀刺穿宗姓男子臉，刀子還從他左頸貫穿而出，杜犯後稱「失去意識」提精神抗辯要求依刑法第19條減輕或免刑，但精神鑑定指出，杜沒幻聽或妄想，僅自我中心，法院不予減刑，依殺人未遂判他8年2月，應賠宗男65萬元，可上訴。

檢警調查，杜男去年5月24日下午5點多，因門口鞋子擺放問題和陳姓鄰居起口角，他竟拿鐵鎚追逐對方，陳拔退狂奔不慎跌倒，杜竟朝他頭部猛力敲了好幾下，所幸陳即時出手阻擋沒被敲到，但仍多處擦挫傷。

一旁宗姓鄰居見狀上前制止，陳卻發狂抽出身上1把水果刀，直接朝宗脖子刺了過去，結果當場從他嘴部插入，貫穿臉頰從左頸穿出，導致他大出血一度命危，緊急送醫縫合才撿回一命。

審理時，杜坦承和陳、宗起衝突並揮鐵鎚、水果刀，但辯稱沒看見他們受傷，還說自己「之後就失去意識」，沒印象有打到人；杜的辯護人則說，杜因人格疾患所致，錯誤理解及評價人際關係，應適用刑法第19條精神障礙或缺陷，予以減輕或免刑。

陳證稱，杜揮鐵鎚力道很大，他的手被敲到5天後都不能活動，當下看到宗滿身都是血；宗則說，杜持刀砍向他脖子，結果刀子「從他嘴巴進去一直到脖子出來」，他也不知杜的精神狀況為何。法院查，杜拿的鐵鎚、水果刀揮舞力道猛烈、在後追逐，並刺傷脖子要害，殺人犯意明確。

另有關杜提出精神抗辯，法院將他送醫院精神鑑定，結果發現杜無精神病史，案發沒幻聽或妄想，智能無障礙，需考慮有類分裂人格疾患，且他較自我中心、思考執著，認定其辨識行為違法及依其辨識而行為之能力「未達顯著減低程度」。

鑑定醫師也說，人格疾患不能算是定義的重大精神疾病，也未必是種病，就是跟大家比較不一樣，也未必需就醫，且鑑定過程很重要是區變有無妄想，杜男對鄰居不滿是有緣由，不是妄想造成對鄰居的報復行為。

法院認為，杜不適用刑法第19條減輕或免除其刑，依2個殺人未遂罪各判6年、7年6月，應執行8年2月。