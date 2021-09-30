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女友遭槍斃 姊夫無期 他無罪逆轉成12年6月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

賴姓女子因感情與債務糾紛，遭男友洪國峰胞姊的男友吳上誼從汽車旅館載往三峽山區槍殺，還被扔下山曝屍18天。新北地方法院依殺人及遺棄屍體罪判處吳無期徒刑，褫奪公權終身，洪則因無積極涉案證據，獲判無罪。吳和檢方皆上訴，吳不承認有殺人犯意，台灣高等法院今撤銷改判，吳仍為無期徒刑，洪改處12年6月刑。

吳上誼（30歲）和洪國峰（29歲）的胞姊原是情侶，後來結婚。吳稱作案的仿金牛座FNX-9型9MM改造手槍是2015年間友人林秦正所寄藏，林已歿。

賴女（28歲）去年2月與洪國峰、洪的姊姊、吳上誼到小琉球遊玩，期間洪懷疑賴女另結新歡，動手毆打賴女；翌月1日，賴女又與洪國峰投宿汽車旅館，洪發現賴女將先前被打傷的照片傳給友人，再度施暴，並向吳數落賴女不是，吳萌生替好友教訓女友意念。

吳上誼當天藉口開車夜遊，開車載洪姓姊弟和賴女到三峽插角山區，洪國峰將有醉意的賴女扶下車，吳朝賴女連開3槍，再棄置在山區產業道路旁、開車離去。

事隔兩天，吳得知潘姓女友人將他開槍打死賴女的事轉告一名賴姓男子，他約賴見面，嗆聲「幾天前已開槍打死一個人，再打死你也沒什麼」，講完旋即開槍擊傷對方。警方據報攻堅逮捕，意外查獲殺人棄屍案外案。

警方循線在山區找到卡在竹林、死亡18天的賴女，但遺骸已殘缺難辨，新北地檢署依殺人等罪起訴洪、吳兩人。

新北地院審理時，吳上誼辯稱是持改造手槍試槍時，不慎擊中賴女，否認殺人。法院調查，賴女正面遭射擊三槍，左大腿因槍傷致出血性休克死亡，不採信他的說詞；洪國峰辯稱當時未下車，不知車外情況，此說法雖被其他證人證詞推翻，但因無證據證明洪有教唆或殺人犯意，基於無罪推定原則諭知無罪。

檢察官認為吳上誼量刑過輕，且認為洪應該也有罪，上訴高院。高院開庭時，法官詢問吳是否朝賴女的正面射擊3槍且遺棄屍體？吳思忖了一下說，對客觀事實沒有意見，但說他有殺人犯意則「與事實不符」。因吳歷次接受詢、訊問時的說法都不同，法官問「哪一次是真的？」他支吾說「上訴的版本是真的」，二審他仍遭處無期徒刑。

洪國峰否認涉案，他說當時在車上就昏迷，沒有下車，清醒時熄火的車子已在吳家車庫，也沒看到其他人。但二審不採信他的說詞，依殺人罪判他12年徒刑，遺棄屍體罪部分判刑10月，應執行12年6月刑。

賴姓女子(28歲)去年3月遭男友洪國峰、男子吳上誼帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體被扔下山坡。圖／聯合報系資料照
賴姓女子(28歲)去年3月遭男友洪國峰、男子吳上誼帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體被扔下山坡。圖／聯合報系資料照
吳上誼否認要置賴姓女子於死，但他的說法有多種版本，連台灣高等法院法官也質疑「哪一次是真的？」。記者王宏舜／攝影
吳上誼否認要置賴姓女子於死，但他的說法有多種版本，連台灣高等法院法官也質疑「哪一次是真的？」。記者王宏舜／攝影

殺人 棄屍 新北

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