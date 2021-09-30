政大女學生控學長偷拍 反收報案三聯單 最終結局又逆轉

任女貼文當時在ptt引起熱議。圖／翻攝自ptt 國立政治大學一名任姓女大生，今年3月在臉書社團貼文，指控一名男子在學校附近偷拍，引起全校學生熱議；不料被指控偷拍的王姓男子為同校法律系學生，他親自上網澄清，並附上報案三聯單表示已對任女提告，整個劇情大逆轉在網路瘋傳。不過高雄地檢署認為王男鏡頭是對著任女方向，任的貼文屬合理懷疑和推論，是善意發表評論，全案偵結不起訴。

任姓女大生3月29日在臉書社團「NCCU政大學生交流板」內貼文，指一名男子在台北市文山區指南路二段上偷拍別人，還稱其「技術太爛」，要大家「注意偷拍狂！」貼文還附上男子背影照片，有人認出是學校法律系王姓男大生，立刻引發關注。

任女指控「他的動作真的太不自然足以引人注意，技術太爛，他手機正好傾斜，看到畫面停在拍攝的介面，然後下一秒不自然垂下在腿邊，手指在音量鍵上，突然毫無意義的遙望遠方」，該男沒有站在斑馬線上，所以並不是在等紅燈，「在那個當下，我停下來看著他，想讓他知道我注意到他在偷拍這件事，但是他依舊我行我素，難道以為我在擺Pose？更噁的是，在這之後他馬上確認拍攝之後的戰利品。」

後來王姓男子經由同學提醒，才知道自己被指控為偷拍狂，親自上網澄清，表示當下是在拍違停車子，「很抱歉因為這種事情驚擾大家，但希望下次不要再遇到這種破事」，並附上報案三聯單，說明已提告妨害名譽。

任女後來與王男取得連絡後，將原始貼文刪除，還重新發文道歉，高雄地檢署偵查時，任女強調，當時王男手機畫面是拍攝狀態，鏡頭對著她，她懷疑是在偷拍，才會貼文提醒其他學生小心。

後來雄檢根據任女提出的答辯狀內容，確認去年5月至今年5月，均有政大學生將自身碰到偷拍、跟蹤的經驗張貼在臉書社團；而且根據王男手機拍攝的照片，可見王男拍照角度，確實是朝著任女拍攝。