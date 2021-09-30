偷抓獄友生殖器判7月嫌太重 摸鳥男詭辯：我剩左手可以玩

桃園陳姓男子性侵、猥褻少年被判刑11年，在台北監獄服刑期間又伸鹹豬手摸2名獄友生殖器，還辯稱「只是鬧著玩」、「給他們驚喜」，一審簡易庭依違反性騷擾防治法判他7月，陳上訴竟說「他右手開刀，只剩左手可以玩」，二審合議庭認為他因性侵入監，服刑時又性騷，駁回其訴，全案確定。

檢警調查，陳男（45歲）2019年8月2日在台北監獄運動場，和另2名受刑人聊天時，竟趁他們不及防備時，前後伸手觸摸2人生殖器性騷得逞；檢方訊時，陳否認犯行，辯稱「只是跟他們玩」、「只想給他們驚喜」，但被害人指證歷歷，也有監視器畫面佐證。

桃園地院一審簡易庭認為，陳不尊重他人隱私、性自主權，為逞慾望前後性騷2名男子，犯後又無和解、賠償意願且矢口否認，依2個性騷擾罪各判他4月，應執行7月徒刑，得易科罰金。

陳男不服上訴，表示他有碰到2名男子生殖器，但他覺得刑度太重了，他當時心態只是玩鬧一下，還批評一審量刑不應各判到4月，更說自己右手已經開過刀，「只剩下左手可以玩而已」。

桃院二審合議庭審酌，陳姓騷2名男子，造成對方損害犯後又不賠償，認為一審分別量刑4月，合併執行7月並未逾越適當性等原則。

合議庭也指出，陳男過去曾對14歲以下少年性交、趁少年酒醉熟睡時，不知抗拒而為性交未遂，一共被判10年徒刑，後來又因多次乘機猥褻被判刑1年，目前仍在監執行。