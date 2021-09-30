聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷抓獄友生殖器判7月嫌太重 摸鳥男詭辯：我剩左手可以玩

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子性侵、猥褻少年被判刑11年，在台北監獄服刑期間又伸鹹豬手摸2名獄友生殖器，還辯稱「只是鬧著玩」、「給他們驚喜」，一審簡易庭依違反性騷擾防治法判他7月，陳上訴竟說「他右手開刀，只剩左手可以玩」，二審合議庭認為他因性侵入監，服刑時又性騷，駁回其訴，全案確定。

檢警調查，陳男（45歲）2019年8月2日在台北監獄運動場，和另2名受刑人聊天時，竟趁他們不及防備時，前後伸手觸摸2人生殖器性騷得逞；檢方訊時，陳否認犯行，辯稱「只是跟他們玩」、「只想給他們驚喜」，但被害人指證歷歷，也有監視器畫面佐證。

桃園地院一審簡易庭認為，陳不尊重他人隱私、性自主權，為逞慾望前後性騷2名男子，犯後又無和解、賠償意願且矢口否認，依2個性騷擾罪各判他4月，應執行7月徒刑，得易科罰金。

陳男不服上訴，表示他有碰到2名男子生殖器，但他覺得刑度太重了，他當時心態只是玩鬧一下，還批評一審量刑不應各判到4月，更說自己右手已經開過刀，「只剩下左手可以玩而已」。

桃院二審合議庭審酌，陳姓騷2名男子，造成對方損害犯後又不賠償，認為一審分別量刑4月，合併執行7月並未逾越適當性等原則。

合議庭也指出，陳男過去曾對14歲以下少年性交、趁少年酒醉熟睡時，不知抗拒而為性交未遂，一共被判10年徒刑，後來又因多次乘機猥褻被判刑1年，目前仍在監執行。

法院考量，陳有多次性侵前科，這次又再犯性騷擾案件而被判刑7月，難認有何量刑不妥之處，一審認事用法無違誤、量刑妥適，駁回陳男之訴。

陳男偷摸獄友生殖器被依性騷擾判刑7月，他上訴主張刑度太重，還說自己右手開刀，剩左手可以玩。示意圖／ingimage
陳男偷摸獄友生殖器被依性騷擾判刑7月，他上訴主張刑度太重，還說自己右手開刀，剩左手可以玩。示意圖／ingimage

性侵 性騷擾 桃園

延伸閱讀

鈕承澤要被關了！性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞

野馬男涉嫌高速闖紅燈撞死人 檢察官起訴建請從重量刑

自製「恐怖箱」騙6女學生摸他生殖器 她摸到熱熱的嚇哭

4歲男童生殖器被夾傷 虐童保母今晚落網

相關新聞

又見「阿富汗軍醫」騙術 婦人險失41萬元

桃園市38歲婦人9月初在臉書結識一名自稱阿富汗軍醫，不知道對方是騙徒，當取得婦人信任後，要婦人幫忙支付貨物海關通關費用，...

又爆經理人涉代操勞退基金炒股！勞金局：若違法就求償

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信孫姓與張姓前基金經理人，涉嫌從2017年到2019年初，分別利用...

國民法官淪提線木偶 陪審團制度是解方

台灣陪審團協會 30 日指出「國民法官」挑選過程不透明、評議秘密制、易受法官權威綁架，恐淪為法官背書的角色！倡議應採「陪審團制度」，才是司法改革良藥。台灣陪審團擬於2022年1月召開陪審團模擬法庭，呈現陪審團審判情境，供民眾參考。

脫掉法律系女生的內褲性騷擾 按摩師賠5萬判緩刑

洪姓按摩師替一名大學法律系畢業的女客人服務，碰觸她的大腿內側、外陰部，被訴性騷擾罪。台北地方法院審理，洪認罪，賠償5萬元...

勞退基金爆內線 統一基金經理人遭約談

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操公務員退休撫卹等基金機會，私下以友人證券帳...

檢抗告遭駁回 新北市議員周雅玲涉案交保確定

新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費，新北地檢署聲請羈押禁見，但法院裁定300萬元交保。檢方提抗告，高院今天認定，依周資力及偵查進度等，原裁定無違誤，駁回抗告確定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。