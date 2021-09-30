博奕網客下注3月達1530億 業者獲輕判緩刑驅逐出境

馬來西亞籍的賴延章來台，成立BOS博世網路平台，受大陸客戶委託所經營的「威尼斯人娛樂城」、「澳門銀河」等143個網路博奕遊戲維護運作，供大陸地區及東南亞華人下注，至2019年底被查獲，光在3個月賭客下注金額高達1530億餘元。一審依賭博罪將賴判刑2年6月，二審改判2年，緩刑5年，除扣案犯罪所得300萬沒收，並罰向公庫支付300萬元，且於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。不得上訴。

警方搜索扣案電腦資料，記載博奕公司光是2019年9月13日至同年12月12日約3個月期間，所經手賭博金流，就高達1530億3902萬519 元。賴延章在警詢時稱客戶請我們架設平台，我們向客戶收費，一般一個遊戲的收費價格不一定，簡單的話就大概10幾萬，視平台的營運量而有所差異，主要是看連線的流量，沒有與他人合作。

法官以博奕公司成立至遭查獲止，約有3 年餘，倘若單單3 個月就經手1530億3902萬519 元的賭博金流，本案博奕公司獲利又是以平台營運量、連線流量等為依據向客戶收費，博奕公司存在期間經手賭博金流及獲利巨大，可見一斑。

二審合議庭審酌，賴延章不思循正當途徑獲取金錢，經營博奕公司，敗壞社會風氣，經營期間長達3年餘，獲利及規模均屬龐大，所經手的賭博金流就高達1530億3902萬519元，而賴在本案博奕公司是實質負責人，擔任發放薪資、招攬客戶的重要工作，居於主謀地位，且不法犯罪所得至少就有300 萬元，惡性重大。

法官以賴在我國並無前科紀錄，自始至終均坦承犯行，犯後態度尚稱良好，而所經營博奕公司，並無在台灣地區開放，對我國社會危害較小，賴為馬來西亞籍，宣告緩刑5年，斟酌他為本案博奕公司實際負責人，主導本案，惡性最重，罰他另向公庫支付300萬元。

判決書指出，賴延章為百德世資訊有限公司實際負責人（登記負責人為林男），亦為博斯特資訊有限公司、薩摩亞商同樂創投有限公司登記及實際負責人。賴自2016年10月間起，基於意圖營利供給賭博場所犯意，承租中市某財經大樓部分樓層，以博斯特公司或同樂公司名義，招募數十名員工（另案審結）。

賴等人開發成立BOS博世網路平台，受大陸地區客戶委託，將客戶所經營「亞博國際」、「威尼斯人娛樂城」、「澳門銀河」、「澳門金沙」、「澳門新葡京」、「bet365」等，內容為簽賭彩票、百家樂、紅黑輪盤、吃角子老虎及體育賽事等至少143 個簡體中文網路博奕遊戲。

以客戶之需求設計、修改頁面及串接第三方支付金流後上架，繼而維護遊戲前台順暢、處理後台數據資料及監控有無異常，以維持遊戲正常運作，並排除客戶遭遇之網頁故障等系統問題，供不特定之大陸地區及東南亞華人，透過網際網路下注，從事博奕簽賭網站之代操管理維護業務，實體伺服器則向遠傳電信申請IDC 主機代管服務，賺取客戶給付的費用以營利。

至2019年12月12日為警查獲為止，賭客經由BOS博世網路平台下注的總金額至少新台幣1530億3902萬餘元，賴延章等39人至少各分得報酬。

賴延章在偵查中供稱「我自己是領薪資的，每個月大約4 萬8000 元，公司有盈餘才分紅，公司成立迄今，我薪水1年約60萬元，總共大概150 萬元，2016年、2017年沒有分紅，2018年、2019年分紅約70、80萬元，總共薪水加紅利大概300萬」。