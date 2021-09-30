國安案件改交二審檢察官偵辦？ 法界憂：審級利益縮水

法務部長蔡清祥研議比照刑法內亂、外患罪，把國安案件層級拉升到二審，由經驗較豐富的檢察官發動偵查。但要將國安案件交由二審辦理，牽涉到相對應的法院與法律修正，司法院表示不反對國安案件由高等法院為第一審管轄，但哪些是國安案件並由高院為第一審，則建議規定在國家安全法。

司法院表示，日前法務部就此規劃曾與司法院交換大架構意見，但細節部分尚待進一步研議。法院組織法也有規定高等法院的管轄事件範圍，屆時也可能搭配修正。

刑事訴訟法規定內亂、外患、妨害國交罪由高等法院為第一審管轄法院，原因是這3類案件直接影響國家存亡或國家重大利益，高等法院都是由3名法官合議，無獨任的例外，審理慎重，同時也兼顧訴訟迅速終結。

不過法界對此有不同的聲音，因為「事實審只有一個」，直接影響到當事人的審級利益。一名法官表示，目前的「國安案件」定義不明，若辦案人員能「卡到」國安的案件全都納入，屆時若被高院判有罪，最高法院為法律審，被告也不能再提出新的證據或攻擊防禦方法，影響非常大。

也有法官指出，內亂、外患罪有速審速結的必要，但是否一般國安案件都要交由高檢署偵查，則有疑義。這名法官認為，地檢署檢察官有充分的偵查權能，不僅檢察官人數多，還有檢察事務官甚至調查局、警察緊密配合，不見得二審檢察官就比較強。

這名法官也認為重點不在於偵查要放在哪一個審級，就算是放在二審，也不會判得比較重；若覺得涉及國安案件的被告刑責太輕，那應想法子提高刑度才對，且重點是起訴證據要充足。