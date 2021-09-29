影／基隆排水溝被倒除油劑 警火速揪3男

基隆市碇內抽水站對面福安宮外截流排水溝，昨天有3名男子開車到場傾倒不明乳白色液體，現場留有1桶乳白色液體的桶子。警方調監視器追查，傳喚涉案3人到案，3人供稱都是從事清運廢水公司員工，因為清除廢水時不慎流入排水溝內，情急之下，3人跑到排水溝倒入除油劑，導致排水滿變色。環保局將依廢棄物清理法及水汙染防治法告發。

基隆市警第三分局碇內派出所所長翁靖凱說，今天上午9時拉獲報案，會同環保局到場稽查採樣，調閱監視查出涉案車輛，下午傳喚涉案3人到案，3人都供稱，都是從事清運廢水公司員工，因為清除廢水時不慎流入排水溝內，情急之下，3人跑到排水溝倒入除油劑，導致排水滿變色。

議員林旻勳說，今天一早服務處接獲碇內福安宮通報，昨晚夜間有3名男子形跡可疑，在廟前的大排水溝傾倒不明液體，並留下1桶可疑物，由於大排的水是排向30公尺外的基隆河流域，擔心破壞生態環境造成汙染，立即通知碇內派出所、環保局等相關單位。

林旻動表示，此行為實在不可取，近年在暖暖區內已有多次偷排廢水或傾倒廢棄物的事件發生，他就已通報並追查多件，絕不允許任何人來破壞。