北巿影城火災受波及 商家向漢堡王求償敗訴確定

台北信義威秀先前發生火災，消防鑑定起火處在漢堡王，受火災波及的另家餐廳向漢堡王求償。二審今認證據不足證明火災是因漢堡王員工用火不慎引起，求償無理由，判敗訴確定。

信義威秀民國106年3月29日傳出火警，造成國片「目擊者」首映中斷，現場疏散近千人，所幸未釀傷亡。台北市消防局事後鑑定認為，起火點發生在2樓美食街的漢堡王，受火災波及的馬太掌包餐廳所屬公司香利達因而提告，向漢堡王求償。

香利達主張，漢堡王本應發揮監督義務，卻有過失未令員工謹慎用火，導致油炸食物時，因油炸鍋產生火星，點燃排油煙管內堆積油垢引發火災，造成損失，香利達值班員工因此受驚流產，要求漢堡王賠償營業損失、清潔費用及員工精神賠償等逾新台幣44萬元。

但漢堡王認為，消防局的火災原因調查鑑定書有諸多錯誤，香利達所提證據不足以證明火災為油炸鍋引起，且香利達已獲保險公司理賠，又未對員工部分提出精神損害證明，認為求償金額不合理，請求駁回原告之訴。

一審台北地方法院認定，即使消防鑑定報告指出漢堡王內有燃燒痕跡、排油煙管有油垢、曾出現火勢，也無法證明油炸鍋是火災原因，認定香利達指控證據不足，判決敗訴。香利達不服提起上訴，主張是因漢堡王排油煙管油垢堆積，發生自燃現象，造成火災事故，二審由台灣高等法院審理。

二審今天考量，有專家證人證稱，本案符合自燃許多條件，但消防署認為，排油煙管於油炸鍋操作時，管內空氣是處於流動狀，熱量不易蓄積，不符合自燃的條件；另名專家證人也證稱，排油煙管內氣體一直流動，不會有自燃現象，本案無自燃可能性。

二審認定，本件無法認定火源來源為何、起火處及起火原因均不明，因此，香利達上訴無理由，駁回上訴，全案確定。