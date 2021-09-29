敵情升溫？營業秘密案擬改二審偵查 視同內亂外患

鑑於陸方對台敵對勢力未見消退，屢刺蒐我高科技產業營業秘密，威脅國家安全，法務部擬將法定由一審檢察署偵辦的營業秘密相關案件，修法由二審檢察署偵辦，並視同形法內亂、外患罪以高規格處理。

法務部長蔡清祥今天證實規畫案。他說，已訓練檢察官精進偵辦國安案件，並擬將偵查權責由高檢署檢察官偵辦。

國家安全有關案件，一審檢察署偵查最大宗，是國安法發展組織既遂、未遂罪；新黨案、前立委助理案、陸配何建華案皆是，二審檢察署過去偵辦「實質共諜」案，台灣高檢署並事務分配有數股專責檢察官在辦案。

蔡清祥說明法務部有意提高辦案規格看待營業秘密法案，至於案件如何分門別類？如何判斷個案是否威脅國安？如何修法？均有待觀察。

蔡清祥說，營業秘密法案涉及層面廣泛，甚且影響國家安全，「不宜以一般洩密、竊盜案方式處理」，蔡說，侵害營業秘密犯罪的發生，不僅讓公司營運受影響，更會破壞國家競爭力、技術，因此，執法的人要更有經驗、要能專責。

蔡清祥說，未來會規畫將違反營業秘密法的犯罪，比照傳統內亂、外患罪提升為二審檢察署為管轄，即刻啟動修法作業，目前蒐集資料中，修法完成前，會召開研討會參考外界意見，檢視法案有無疏漏處。

法務部今天舉行例行茶敘，由檢察司說明檢察官偵辦國安案件的作為，所舉例案件均有關陸資，也與蔡清祥宣示即將修法的意旨相關。

依檢察司業務報告，陸資違法在台的業務活動，由台灣地區與大陸地區人民關係條例規範，而陸資在台的犯罪手法，則是以偽外資或利用台人尋找人頭，再在台招募幹部或員工，藉以取得研發成果。