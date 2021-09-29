嘉檢拍賣查扣汽車冷氣 賓士車以逾百萬元拍定

嘉義地檢署今天拍賣查獲大麻案所查扣冷氣機及汽車，近百人參與競標，其中賓士車以105萬拍定，BMW汽車以80萬拍定，包含數十台新穎冷氣機等，拍賣價共328萬7000元，比底價多出82萬多元。

嘉義地檢署表示，這次變價拍賣程序，原僅限定50人投標，但發表拍賣訊息後，引起熱烈討論，經討論，基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已趨緩，且拍賣現場為戶外空間，將參與投標人數提高為100人，今天由檢察官李志明擔任拍賣官，有近百人領牌競價。

現場拍賣程序，依序由底價70萬元賓士、62萬元BMW汽車及2萬元自小貨車進行拍賣，後續再進行冷氣機拍賣，在拍賣官促銷下，投標民眾激烈競價後，賓士、BMW汽車分別以105萬5000元、80萬元拍定，另外，自小貨車以9萬1000元拍定。

嘉義地檢署指出，89台冷氣共分成8標拍賣，其中7標的75台冷氣共以134萬1000元拍定，另有1標共14台冷氣因無人出價而流標。這次拍賣扣押物所得328萬7000萬元，較原訂底價246萬5000元，超出有82萬多元。

檢方表示，大麻主嫌葉姓男子遭控招募15名同夥，以加盟方式在嘉義縣市33處所栽種大麻，遭檢警查獲價值近10億元大麻植株2615株，檢方7月間將葉男等相關人員起訴。

檢方指出，因栽種大麻的處所需控制溫度，檢警在33處所查扣89台大廠牌、新穎的冷氣設備，以及葉嫌所有的賓士、BMW等3輛車。因被告同意被拍賣，檢方日前邀請專家鑑價，今天拍賣。