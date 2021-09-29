新聞播新店隨機殺人罰20萬 法院：NCC程序違法判撤銷

TVBS新聞台去年3月間播送「新店隨機殺人案」相關報導，因不斷重複嫌犯持刀刺向被害者畫面，遭NCC認定違反新聞普遍級規定，裁罰20萬元。TVBS不服提告，台北高等行政法院查出，NCC諮詢會議不符人數規定，原處分有瑕疵，判決勝訴，可上訴。

判決指出，TVBS新聞台頻道「上午10點新聞」節目，於去年3月15日10時53分許，播出「直播主刺死無辜騎士恐逃亡遭法院羈押」新聞。NCC認為，該新聞不斷重複播放嫌犯持刀作勢刺向被害者畫面。

且相關畫面僅局部後製處理，配上記者口述及文字說明，致觀眾能辨識凶嫌行兇過程，已逾越新聞報導畫面應符合普遍級，違反衛星廣播電視法等相關規定。

考量此次違法等級為普通，且2年內曾因相同違法事證遭裁罰1次，因此處以罰鍰20萬元，並應立即改正，依衛廣法相關規定製播節目。TVBS不服，提起行政訴訟。

法院表示，NCC訂有「廣播電視節目廣告諮詢會議處理建議作業原則」，處理涉及違反兒童及少年保護、公序良俗、內容分級等節目或廣告內容時，應從諮委名單中遴選19人組成諮詢會議，19人中至少要一半出席開會。

參考NCC幕僚單位就案件違法事實與法律構成要件涵攝的分析整理及討論後，作成應予核處、發函改進或不予處理的處理建議，再提請NCC委員會議審議。

法院查出，NCC於去年5月14日召開諮詢會議時，主委僅自39至51人的諮詢委員名單中遴選14人組成諮詢會議，並通知該14名委員出席與會，不符應遴選19人的規定；且諮詢會議僅有該14名委員中的13名委員出席。

此外，實際出席諮詢會議的13名委員中，有5位委員認為該新聞未涉違法，不予處理或發函改進即可；有8位委員認為該新聞已違法。諮詢會議委員認定該新聞違法及未涉違法的差距僅有3票。

如NCC確實遵照規定遴選並通知19名委員出席諮詢會議，經會議討論後，則投票結果是否仍維持目前予以核處的處理建議，實有疑問。換言之，漏未遴選並通知5名諮詢委員的瑕疵，已達足以變動該次諮詢會議處理建議的程度。