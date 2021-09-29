10歲童狂刷信用卡上萬買點數 母親告遊戲公司討退費

10歲孩童偷拿母親信用卡刷付1萬8540元買「絕地求生」手機遊戲點券，母親要求遊戲公司退款遭拒，提告主張買賣契約無效，台北地方法院認為契約未經法定代理人同意而無效，但母親監督懈怠，也要負3成責任，判遊戲公司應還款1萬2978元，可上訴。

母親提告主張，2020年12月5日小孩才10歲，卻未經她的同意盜刷信用卡消費7筆共1萬8540元購買「絕地求生」點券；她事隔16天發現，立即向遊戲公司請求退款遭拒，告知無法為玩家疏失承擔責任。

她認為，「絕地求生」載明分級17歲以上的遊戲，卻未設安全機制，導致未滿12歲的小孩取得容易，實測創建新帳號只需要1分鐘，家長要退款卻困難重重。

母親指出，小孩未滿20歲是限制行為能力人，且網路遊戲點券不是日常生活所需之物，因此成立買賣契約要法定代理人同意。她發現信用卡被刷後，立即向銀行停卡、調查爭議，且小孩短短一天之內消費1萬8540元，已超乎一般家長能想像的程度

遊戲公司抗辯，孩童透過臉書快速申請遊戲帳號，是孩童先假冒年齡通過臉書系統判定，而公司基於與臉書長期合作的互信關係，判定帳號為正常用戶。

公司指出，遊戲下載、登入頁面都有明訂遊戲分齡分級規則，需使用者同意後才能創角色玩遊戲；再者，另消費者使用信用卡消費，需要完整卡號等相關資訊，且每次消費都需要輸入Google綁定的密碼，因此孩童使用信用卡消費，公司當然確信已取得法定代理人允許，Google傳遞訊息也顯示是正常用戶，認為買賣契約與服務有效。

法院認為，孩童是未滿12歲的幼童，屬於限制行為能力人，和遊戲公司締結買賣契約，當然需要法定代理人同意才有效；小孩縱使以欺瞞手段取得臉書帳號，也與遊戲公司沒有關係，也與家長是否同意小孩消費沒有關聯。

判決指出，母親發現小孩盜刷信用卡後才接觸到「絕地求生」遊戲畫面，顯然不可能在事前同意買點券，而遊戲分級畫面也只有提醒性質，沒有法律效果，認為母親請求返還價金有理由。