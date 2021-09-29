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藍委關心檢察官轉法官 蔡清祥：法務部與司法院條件不同
法務部長蔡清祥今天出席立法院司法及法制委員會，面對國民黨立委翁重鈞詢及為何多年來檢察官轉任法官者多？蔡清祥說，法務部與司法院預算、條件不一樣，但仍對有心從事檢察官工作的人表示鼓勵、贊同。
翁重鈞說，有媒體報導指，今年8月司法官學院結業的新人中，前三名選填志願都填了想擔任檢察官，這對法務部是正面報導，這種情況可不可能成為常態？
翁重鈞說，實情是司法官新人想選擇法官的人比較多，而檢察官轉任法官的人，也遠比法官轉任檢察官的人多；且，今年新人後面20幾名，只能當檢察官，希望法務部不要一味追求績效，將該辦的案輕放，卻硬辦不該辦的案。
蔡清祥回應說，司法人才的培育已多元化，新人選填志願當檢察官，他抱非常鼓勵的態度，對於想當檢察官的新人很贊同；法務部這二、三年為檢察官爭取資源，就是希望年輕人能投入檢察官的工作。
蔡清祥說，檢察官會轉任法官，是發現對法官的工作有興趣，法務部予以尊重，至於有升主任檢察官的人轉任法官，是箇中極少數；蔡還說，司法院是院級機關，「我們只是部」，預算也與司法院差很多，條件不一樣。
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