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張淑晶開庭後竟侵占對方遺落的手機不還 判罰2千元
女房東張淑晶與眼科診所盧姓女院長因返還借款糾紛鬧上法庭，2019年6月開庭完畢，盧女的手機留在法庭上忘了拿，卻遭張取走、還藉詞不還。台北地方法院依侵占遺失物罪判張婦4千元罰金，未扣案的手機沒收或追徵價額。張婦上訴，台灣高等法院今改依侵占離本人持有物罪判罰金2千元定讞。
2019年6月24日早上，張淑晶與盧女到高院民事庭大廈第12法庭開庭，上午11時許庭畢後，張婦發現盧女的手機遺留在位子上，竟侵占入己。
盧女回家途中發現手機不見，折返詢問法庭庭務員，這才知道手機被張淑晶拿走，她催討，對方卻藉故不還，她只好報警。
高院認定張淑晶犯的是刑法「侵占離本人持有物」罪，因8月25日審理時，張淑晶與盧女和解並當庭歸還手機，高院認為張淑晶否認犯行並上訴無理，但一審判決未審酌到兩人事後和解，因此撤銷、改判。
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