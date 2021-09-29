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張淑晶開庭後竟侵占對方遺落的手機不還 判罰2千元

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

房東張淑晶與眼科診所盧姓女院長因返還借款糾紛鬧上法庭，2019年6月開庭完畢，盧女的手機留在法庭上忘了拿，卻遭張取走、還藉詞不還。台北地方法院依侵占遺失物罪判張婦4千元罰金，未扣案的手機沒收或追徵價額。張婦上訴，台灣高等法院今改依侵占離本人持有物罪判罰金2千元定讞。

2019年6月24日早上，張淑晶與盧女到高院民事庭大廈第12法庭開庭，上午11時許庭畢後，張婦發現盧女的手機遺留在位子上，竟侵占入己。

盧女回家途中發現手機不見，折返詢問法庭庭務員，這才知道手機被張淑晶拿走，她催討，對方卻藉故不還，她只好報警。

高院認定張淑晶犯的是刑法「侵占離本人持有物」罪，因8月25日審理時，張淑晶與盧女和解並當庭歸還手機，高院認為張淑晶否認犯行並上訴無理，但一審判決未審酌到兩人事後和解，因此撤銷、改判。

女房東張淑晶侵占眼科診所盧姓女院長遺落的手機，台灣高等法院依侵占離本人持有物罪判她罰金2千元定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
女房東張淑晶侵占眼科診所盧姓女院長遺落的手機，台灣高等法院依侵占離本人持有物罪判她罰金2千元定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影

張淑晶 台灣高等法院 房東

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