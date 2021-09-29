年輕女打微晶瓷竟毀容、眼神經麻痺 醫美醫師判賠38萬

一名20多歲的莊姓女子想讓自己更美，2017年到台北知名醫美診所進行微晶瓷及肉毒桿菌醫美手術，過程中，因郭姓醫師將晶亮瓷注射到血管內，導致血管栓塞，莊女眼痛難耐，馬上到馬偕醫院急診；但郭姓醫師第一時間謊稱施打玻尿酸在鼻樑，導致急診時難以對症處置。莊女因此受有左眼第3對腦神經麻痺、鼻部併前額皮膚壞死，她向郭姓醫師求償約130萬元。新北地方法院認為，郭姓醫師確實有過失，因此判賠38萬9381元。可上訴。

莊女指出，她在2017年7月12日晚間到台北知名的醫美診所進行微晶瓷及肉毒桿菌醫美手術。在施打微晶瓷時，她的眼睛突然感到疼痛難耐，左眼球往外飄移，無法對焦。她趕緊到馬偕醫院急診，經過10天的治療才出院，不過因為郭姓醫師的醫療疏失，讓她左眼第3對腦神經麻痺、鼻部併前額皮膚壞死。

莊女稱，她為了治療眼球及鼻子，到處求診，花了6萬多元。剛受傷時，她眼球無法對焦，要以紗布蓋住，皮膚也潰爛，由母親照料2個月，因此請求看護費15萬元。再加上她治療期間，有兩個月無法工作，約損失9萬多的薪資，林林總總，加上精神慰撫金80萬元，她向郭姓醫師約130萬元。

郭姓醫師到庭後稱，願意為當時的醫療行為負責，但急診醫師也有疏失。郭姓醫師指出，他有多年的醫美臨床經驗，手術並未師打到血管內，全世界有60個施打後導致山根有後遺症的案例，但沒有出現像莊女眼球無法對焦。他認為急診醫師將填充物擠出體外的方向錯誤，才造成莊女皮膚壞死。他否認向急診醫師隱瞞說法，更稱是急診醫師的醫療疏失。

醫審會鑑定指出，莊女在進行醫美手術時，未在注射晶亮瓷前回抽測試，還誤將晶亮瓷注射到鼻部血管內或是導致血管破裂，而造成血管栓塞。後續還誤導急診醫師為施打玻尿酸在鼻樑，導致急診時難以對症處置。