10月交通安全月 宣導用路人安全並加強執法取締

為加強車輛駕駛與行人守法習慣，交通部特別將10月列為交通安全月，對各項違規加強執法取締，以維護用路人行的安全。

平鎮警分局長黃富村表示，經統計大部分的行人交通事故都發生在交岔路口，肇事主因多為未注意車前狀況、搶越行人穿越道或行人未依規定行走穿越道為主，警方除針對轄內易肇事路段加強取締外，也將檢視轄內不合理交通工程，邀集各權責機關共同會勘改善，創造更友善交通環境。

此外，為了擴大防制交通事故及執法效果，平鎮警方29日前往轄內各里民集會處所，宣導用路人遵守路權，推動路口停讓文化、高齡者交通安全與防禦駕駛等觀念，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，減少使用道路風險。