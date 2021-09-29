10月交通安全月 宣導用路人安全並加強執法取締
為加強車輛駕駛與行人守法習慣，交通部特別將10月列為交通安全月，對各項違規加強執法取締，以維護用路人行的安全。
平鎮警分局長黃富村表示，經統計大部分的行人交通事故都發生在交岔路口，肇事主因多為未注意車前狀況、搶越行人穿越道或行人未依規定行走穿越道為主，警方除針對轄內易肇事路段加強取締外，也將檢視轄內不合理交通工程，邀集各權責機關共同會勘改善，創造更友善交通環境。
此外，為了擴大防制交通事故及執法效果，平鎮警方29日前往轄內各里民集會處所，宣導用路人遵守路權，推動路口停讓文化、高齡者交通安全與防禦駕駛等觀念，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，減少使用道路風險。
警方也呼籲，10月1日至31日交通安全月期間，將對汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等違規項目加強取締。
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