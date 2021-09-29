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男酒駕失控撞5車 女騎士剛停好機車就被撞

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

20歲張姓男子近日與友相約深夜飲酒，酒後卻駕駛汽車離場，途中行經台北市大安區通化街，失控撞上路邊1輛汽車及4輛機車，包含1名剛停妥機車的女騎士也遭撞倒受傷，警方介入後發現張男酒測值超標，詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，張男9月26日深夜與幾名友人相約台北市大安區聚會飲酒，他酒後卻獨自駕駛汽車回家，行經通化街時，失控衝撞路邊車輛，1名女子也才剛停妥機車，就被撞倒，所幸只受輕傷無大礙，但張男整個人呈現泥醉狀態，不斷表示「脖子受傷，全身都痛」，救護人員將他送往國泰醫院治療。

經院方抽血檢驗，張男血液酒精濃度測試值高達273mg/dl（換算呼氣值約1.3mg/L），警詢後依違反公共危險罪將張男移送台北地檢署偵辦。

警方表示，酒駕觸犯公共危險罪，將面臨2年以下徒刑，得併科20萬元以下罰金及吊扣（銷）駕照處分，轄區大安分局今年加強執行酒駕取締，至今已有214件，其中移送公共危險89件，警方取締酒、毒駕絕不手軟，民眾切勿投機僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方詢後依公共危險罪嫌將張男送辦。記者李隆揆／翻攝
警方詢後依公共危險罪嫌將張男送辦。記者李隆揆／翻攝
張男駕車行經台北市大安區通化街，失控撞上路邊1輛汽車及4輛機車。記者李隆揆／翻攝
張男駕車行經台北市大安區通化街，失控撞上路邊1輛汽車及4輛機車。記者李隆揆／翻攝

北市 酒駕 駕照

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