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影／市價1761萬的法拉利F12 變價拍賣...690萬得標

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，今天上午變價拍賣法拉利等3名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬），BMW由康男以75萬8888元標下（底價53萬元），但瑪莎拉蒂投標者未拿銀行保證支票致廢標，擇日再另行處理。

詐團首腦鍾志豪（通緝中）2年前向大陸民眾詐財，台中地檢署查扣他的法拉利、俗稱海神的瑪莎拉、以及BMW等3名車，台中地檢署8月採「起標價不等於底價」，結果流標，中檢首次囑託行政執行署台中分署進行偵查中變價拍賣，台中分署長許萬相表示所訂的最低投標價就是底價，分別為646萬、194萬、53萬元，採現場投標與通訊投標。

法務部行政執行署台中分署今天上午在該分署中庭廣場拍賣法拉利3名車，其中扣案的法拉利F12 Berlinetta的底價為646萬元，共有4人參與投票，由呂姓民眾以690萬元標下，事後呂男不願接受採訪，即匆匆離去。

BMW變價拍賣底價為53萬元，共有21人參與投標，其中1人廢標，開標結果由康男以新台幣75萬8888元得標；而瑪莎拉蒂投標者未拿銀行保證支票致廢標，擇日再另行處理。

法拉利F12 Berlinetta素有會動的藝術品之稱，可能也是法拉利堅守自然進氣最後的戰神，以致於目前在歐美二手市場「中古車價不跌反升」值得購買收藏，本次變價車輛為2015年出廠、里程數僅為1萬2572公里，原車主珍藏在家中，甚少外出行駛，而且最低投標價為646萬元（保證金270萬元）即可擁有新車價要價1761萬元起的法拉利名車，幾乎每一公里即降價886元，買起來珍藏相當划算。

Maserati（瑪莎拉蒂） GranTurismo MC Stradale雙門跑車，三叉戟徽飾引人注目，出廠新車價855萬元起，本次最低投標價為194萬元（保證金80萬元）不到新車價3折，本次變價車輛為2015年出廠、里程數為3萬7248公里，引擎為4.7 V8自然進氣引擎、6速自手排變速箱、460匹最大馬力與520Nm最大扭力的4.7 V8自然進氣動力，擁有迷人的聲浪與飽滿動力，值得喜歡賽車型的駕駛們購買。

BMW 118i也是本次最容易入手的物件，新車出廠價166萬，而且拍賣車輛里程數顯示只有2萬6,051公里，最低投標價更僅只需53萬元（保證金22萬元），同樣為2015年出廠的118i，這一台的CP值非常的高，買給另一半當代步車或接送小寶貝的移動城堡，物超所值，買到賺到。

法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天上午變價拍賣法拉利等名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬）。記者白錫鏗／攝影
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天上午變價拍賣法拉利等名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬）。記者白錫鏗／攝影
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天上午變價拍賣法拉利等名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬）。記者白錫鏗／攝影
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天上午變價拍賣法拉利等名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬）。記者白錫鏗／攝影
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午辦理法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等3台進口車拍賣。圖／執行署台中分署提供
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午辦理法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等3台進口車拍賣。圖／執行署台中分署提供
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天上午變價拍賣法拉利等名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬）。記者白錫鏗／攝影
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天上午變價拍賣法拉利等名車，共有26人參與投標，開標結果法拉利F12由呂男以690萬元標下（底價646萬）。記者白錫鏗／攝影
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午辦理法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等3台進口車拍賣。圖／執行署台中分署提供
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午辦理法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等3台進口車拍賣。圖／執行署台中分署提供
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午辦理法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等3台進口車拍賣。圖／執行署台中分署提供
法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午辦理法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等3台進口車拍賣。圖／執行署台中分署提供

法拉利 BMW 瑪莎拉蒂

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