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半套妹讓老司機意猶未盡 想升級全套遭拒..他報警抄店

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓男子在高雄市三民區經營美容養生館，實際上卻是提供尋芳客「半套」服務。去年7月有老司機慕名尋芳，「半套」服務結束後意猶未盡，想要加價升級「全套」，但小姐堅持不給，強調只接「半套」，氣得這名尋芳客大鬧養生館，慘被店內圍事痛毆，他離開後氣不過請友人報警，警方獲報後帶隊抄掉這間半套店，高雄地方法院依妨害風化，判黃姓負責人3個月徒刑。

據了解，這間美容美體名店小有名氣，主打年輕、爆乳辣妹，半套及口交服務每次收費1600元，在該店專用的LINE群組上還有小姐芳名錄，供老司機線上選妃，因此客人絡繹不絕。

判決指出，去年7月22日晚間5點多，一名尋芳客慕名到店內消費，起初花了1600元讓陳姓美容師服務，但「半套」時間結束後意猶未盡，打算「加價」升級全套性服務，但全店僅提供半套，陳女依規定不能接全套，這名客人認為破壞興致，在房內與陳女起爭執。

當時在店內的負責人黃男見狀後，與店內圍事趕到房間了解，沒想到好言相勸不聽，尋芳客付錢時嘴上依然念念有詞，於是被黃男等人糾眾痛毆，造成頭部外傷、左臉、右手腕也有擦挫傷。

尋芳客負傷離開後心生怨懟，請友人協助到鄰近派出所報警，警方獲報後，隔沒幾天帶隊前往臨檢，當場在店內查獲7對男女正在進行半套交易，查扣按摩小姐名冊、保險套等物，黃姓負責人被依妨害風化罪送辦，動手毆打客人的姚男等3人則挨告強制、傷害等罪。

高雄地方法院審理時，法官根據店內小姐證詞，認定黃男每次服務收取600元作為容留、媒介報酬，因此判他3月徒刑，得易科罰金，至於姚男等人，則依強制罪判拘役10日，得易科罰金。

三民區這間養生館主打年輕爆乳妹，因為客人想要加價升級全套遭拒，被業者痛毆後報警抄了整間店。圖／讀者提供
三民區這間養生館主打年輕爆乳妹，因為客人想要加價升級全套遭拒，被業者痛毆後報警抄了整間店。圖／讀者提供

保險套 選妃 臨檢

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