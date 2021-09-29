聽新聞
test
0:00 / 0:00
半套妹讓老司機意猶未盡 想升級全套遭拒..他報警抄店
黃姓男子在高雄市三民區經營美容養生館，實際上卻是提供尋芳客「半套」服務。去年7月有老司機慕名尋芳，「半套」服務結束後意猶未盡，想要加價升級「全套」，但小姐堅持不給，強調只接「半套」，氣得這名尋芳客大鬧養生館，慘被店內圍事痛毆，他離開後氣不過請友人報警，警方獲報後帶隊抄掉這間半套店，高雄地方法院依妨害風化，判黃姓負責人3個月徒刑。
據了解，這間美容美體名店小有名氣，主打年輕、爆乳辣妹，半套及口交服務每次收費1600元，在該店專用的LINE群組上還有小姐芳名錄，供老司機線上選妃，因此客人絡繹不絕。
判決指出，去年7月22日晚間5點多，一名尋芳客慕名到店內消費，起初花了1600元讓陳姓美容師服務，但「半套」時間結束後意猶未盡，打算「加價」升級全套性服務，但全店僅提供半套，陳女依規定不能接全套，這名客人認為破壞興致，在房內與陳女起爭執。
當時在店內的負責人黃男見狀後，與店內圍事趕到房間了解，沒想到好言相勸不聽，尋芳客付錢時嘴上依然念念有詞，於是被黃男等人糾眾痛毆，造成頭部外傷、左臉、右手腕也有擦挫傷。
尋芳客負傷離開後心生怨懟，請友人協助到鄰近派出所報警，警方獲報後，隔沒幾天帶隊前往臨檢，當場在店內查獲7對男女正在進行半套交易，查扣按摩小姐名冊、保險套等物，黃姓負責人被依妨害風化罪送辦，動手毆打客人的姚男等3人則挨告強制、傷害等罪。
高雄地方法院審理時，法官根據店內小姐證詞，認定黃男每次服務收取600元作為容留、媒介報酬，因此判他3月徒刑，得易科罰金，至於姚男等人，則依強制罪判拘役10日，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言