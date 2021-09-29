快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園養生館藏春色辯還沒開始 警翻出保險套店家臉綠

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一家養生館疑似媒介性交易，警方昨天晚上獲報前往稽查，10多分鐘後店家才開門，辯稱4名男客才剛來「還沒開始按」，但員警隨後在垃圾桶找到3個使用過的保險套，見店家、員工支吾其詞，全案依妨害風化罪、社維法送辦，另未實施實聯制、預約制也將函送裁罰。

桃園警分局景福派出所昨天接獲民眾檢舉，指博愛路上某養生館經營色情按摩且防疫不確實，未依規定採用預約制及實聯制，員警昨天23時許前往稽查。

警方到場時，從玻璃門縫中隱約可見人影閃動，但員警不斷敲門都無人回應，直到10多分鐘後黎姓女負責人（51歲，越裔歸化）才前來開門。

警方問為何遲遲不開門，黎女辯稱是「上廁所沒聽到」，但被員警發現屋內還有4名本國籍男客人及4名越裔歸化的女服務生，隨後又於垃圾桶內找到3枚剛使用過的保險套，疑似從事性交易。

黎女見狀辯稱，自己才剛來，「什麼都不知道」，又稱有些小姐只來一次，可能是當時遺棄；一名服務生則辯稱，客人都剛來還沒按摩，可能是遭到離職同事栽贓，但提不出證據。

兩人說法雖有出入，但事證明確，警詢後黎女被依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦，其餘人員依社會秩序維護法開罰；另店家未實施實聯制、預約制，違反防疫規定，也函送市府衛生局裁罰。

養生館內張貼「拒絕色情」公告。記者楊湛華／翻攝
養生館內張貼「拒絕色情」公告。記者楊湛華／翻攝
桃園養生館疑似媒介性交易，黎姓負責人辯稱不知情，但因垃圾桶被翻出3個保險套，依妨害風化罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園養生館疑似媒介性交易，黎姓負責人辯稱不知情，但因垃圾桶被翻出3個保險套，依妨害風化罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

保險套 實聯制 桃園

延伸閱讀

桃園電影院取消梅花座 街頭藝人表演10月5日開放

桃園智慧照明路燈 自動調節光亮度雨後行車更安全

疫情衝擊 桃園娛樂稅2個月短收5千萬

桃園微光庇護工場蘆竹店開幕 鄭文燦一日店長強烈促銷

相關新聞

新聞播新店隨機殺人罰20萬 法院：NCC程序違法判撤銷

TVBS新聞台去年3月間播送「新店隨機殺人案」相關報導，因不斷重複嫌犯持刀刺向被害者畫面，遭NCC認定違反新聞普遍級規定...

張淑晶開庭後竟侵占對方遺落的手機不還 判罰2千元

女房東張淑晶與眼科診所盧姓女院長因返還借款糾紛鬧上法庭，2019年6月開庭完畢，盧女的手機留在法庭上忘了拿，卻遭張取走、...

敵情升溫？營業秘密案擬改二審偵查 視同內亂外患

鑑於陸方對台敵對勢力未見消退，屢刺蒐我高科技產業營業秘密，威脅國家安全，法務部擬將法定由一審檢察署偵辦的營業秘密相關案件...

10歲童狂刷信用卡上萬買點數 母親告遊戲公司討退費

10歲孩童偷拿母親信用卡刷付1萬8540元買「絕地求生」手機遊戲點券，母親要求遊戲公司退款遭拒，提告主張買賣契約無效，台...

藍委關心檢察官轉法官 蔡清祥：法務部與司法院條件不同

法務部長蔡清祥今天出席立法院司法及法制委員會，面對國民黨立委翁重鈞詢及為何多年來檢察官轉任法官者多？蔡清祥說，法務部與司...

年輕女打微晶瓷竟毀容、眼神經麻痺 醫美醫師判賠38萬

一名20多歲的莊姓女子想讓自己更美，2017年到台北知名醫美診所進行微晶瓷及肉毒桿菌醫美手術，過程中，因郭姓醫師將晶亮瓷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。