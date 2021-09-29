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桃園養生館藏春色辯還沒開始 警翻出保險套店家臉綠
桃園市一家養生館疑似媒介性交易，警方昨天晚上獲報前往稽查，10多分鐘後店家才開門，辯稱4名男客才剛來「還沒開始按」，但員警隨後在垃圾桶找到3個使用過的保險套，見店家、員工支吾其詞，全案依妨害風化罪、社維法送辦，另未實施實聯制、預約制也將函送裁罰。
桃園警分局景福派出所昨天接獲民眾檢舉，指博愛路上某養生館經營色情按摩且防疫不確實，未依規定採用預約制及實聯制，員警昨天23時許前往稽查。
警方到場時，從玻璃門縫中隱約可見人影閃動，但員警不斷敲門都無人回應，直到10多分鐘後黎姓女負責人（51歲，越裔歸化）才前來開門。
警方問為何遲遲不開門，黎女辯稱是「上廁所沒聽到」，但被員警發現屋內還有4名本國籍男客人及4名越裔歸化的女服務生，隨後又於垃圾桶內找到3枚剛使用過的保險套，疑似從事性交易。
黎女見狀辯稱，自己才剛來，「什麼都不知道」，又稱有些小姐只來一次，可能是當時遺棄；一名服務生則辯稱，客人都剛來還沒按摩，可能是遭到離職同事栽贓，但提不出證據。
兩人說法雖有出入，但事證明確，警詢後黎女被依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦，其餘人員依社會秩序維護法開罰；另店家未實施實聯制、預約制，違反防疫規定，也函送市府衛生局裁罰。
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