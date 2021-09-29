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揭發勞動基金炒股弊案！蔡穎玲獲頒模範廉政人員

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

法務部廉政署今舉辦「模範廉政人員」表揚典禮，共有10名政風廉政人員獲獎，其中時任勞動部勞動基金運用局政風室主任蔡穎玲，因揭發勞動基金運用局前組長游迺文利用勞動基金炒股弊案，也在受獎名單中。

蔡穎玲在廉政署受訪影片中表示，她認為做政風是一件蠻開心的事，重點是首長、同仁都非常支持廉政人員，而身為政風人員做出來的事也要讓他們信任；她在中午時間會帶領同仁做暖健身操，在頻繁的互動中，使機關同仁和政風人員之間不會有距離感。

游迺文涉指示替勞金局下單的證券公司大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利，被台北地檢署依貪汙罪嫌起訴游12人，宣告沒收不法所得，建請法院判處重刑；案件仍在台北地方法院審理中。

廉政署指出，蔡穎玲擔任勞金局政風室主任期間，發覺游迺文利用勞動基金與外部人員聯合買進特定公司股票、炒作股價的重大矚目案件，期間雖囿於行政調查權限，但本著廉政專業知識，積極、努力、不灰心地挖掘異常不法線索，因而獲獎。

法務部政務次長蔡碧仲致詞也表示，擔任政風廉政工作，「這不是人的工作，而是神的工作」，因為要做好廉政工作，不但要具有專業素養，更重要的是要能容忍超越一般人的孤獨、寂寞。

另外，除蔡穎玲外，其餘9名模範廉政人員為文化部政風處科長周育生、中油政風處工業關係管理監劉雲隆、廉政署專門委員聶文娟、廉政署副組長徐裕明、屏東縣政府政風處科長余昌霖、高雄市政府政風處科長蔡珮珊、教育部政風處科長鄭羽琇、台中市政府政風處專員丁國煒、衛生福利部政風處科長莊志傳。

時任勞動部勞動基金運用局政風室主任蔡穎玲揭發勞動基金炒股弊案，獲模範廉政人員殊榮。記者林孟潔／攝影
時任勞動部勞動基金運用局政風室主任蔡穎玲揭發勞動基金炒股弊案，獲模範廉政人員殊榮。記者林孟潔／攝影

游迺文 屏東縣政府

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