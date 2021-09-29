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揭發勞動基金炒股弊案！蔡穎玲獲頒模範廉政人員
法務部廉政署今舉辦「模範廉政人員」表揚典禮，共有10名政風廉政人員獲獎，其中時任勞動部勞動基金運用局政風室主任蔡穎玲，因揭發勞動基金運用局前組長游迺文利用勞動基金炒股弊案，也在受獎名單中。
蔡穎玲在廉政署受訪影片中表示，她認為做政風是一件蠻開心的事，重點是首長、同仁都非常支持廉政人員，而身為政風人員做出來的事也要讓他們信任；她在中午時間會帶領同仁做暖健身操，在頻繁的互動中，使機關同仁和政風人員之間不會有距離感。
游迺文涉指示替勞金局下單的證券公司大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利，被台北地檢署依貪汙罪嫌起訴游12人，宣告沒收不法所得，建請法院判處重刑；案件仍在台北地方法院審理中。
廉政署指出，蔡穎玲擔任勞金局政風室主任期間，發覺游迺文利用勞動基金與外部人員聯合買進特定公司股票、炒作股價的重大矚目案件，期間雖囿於行政調查權限，但本著廉政專業知識，積極、努力、不灰心地挖掘異常不法線索，因而獲獎。
法務部政務次長蔡碧仲致詞也表示，擔任政風廉政工作，「這不是人的工作，而是神的工作」，因為要做好廉政工作，不但要具有專業素養，更重要的是要能容忍超越一般人的孤獨、寂寞。
另外，除蔡穎玲外，其餘9名模範廉政人員為文化部政風處科長周育生、中油政風處工業關係管理監劉雲隆、廉政署專門委員聶文娟、廉政署副組長徐裕明、屏東縣政府政風處科長余昌霖、高雄市政府政風處科長蔡珮珊、教育部政風處科長鄭羽琇、台中市政府政風處專員丁國煒、衛生福利部政風處科長莊志傳。
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