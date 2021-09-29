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謊稱健保局詐騙老哏 連年輕人都被騙
台南辛新化警分局今年6月7日接獲黃姓被害人報案，稱遭詐騙集團假冒健保局詐騙，並將存摺及提款卡交予詐欺車手，後遭盜領27萬元，新化派出所員警受理後調閱監視器，確認車手做案路線後，案由偵查隊接手循線查知李姓車手（38歲）身分及其於台南學甲區居住地，李嫌因毒品案遭台北地檢署通緝，警方昨天見時機成熟前往逮捕李嫌並移送法辦。
警方表示，這起案件係詐騙集團假冒健保局人員，通知黃姓男子（37歲）金融帳戶遭不法匯入醫療補助，為取信黃男請其電話向詐騙集團假冒的周姓警官查證，取得信任後，再由假冒的地檢署檢察官出面通知要監管其金融帳戶，約定時、地請其交付存摺、金融卡、提款密碼等，並依偵查不公開為由，警告不許告知親友或他人，事後黃男查知帳戶遭盜領27萬後始知遭詐騙。
分局長楊慶裕表示，類似的詐騙電話日漸猖獗，藉由民眾的恐慌心理進一步騙取個資，或是詐使民眾交付存摺、提款卡及密碼，導致民眾財物損失，儘管健保詐騙伎倆已是老哏，仍不時有民眾遭詐騙，提醒接獲陌生電話也不要輕易相信，可撥打165反詐騙電話或洽轄區派出所詢問、查證，千萬不要依照對方電話指示即前往ATM操作或將存摺、提款卡、現金等交付不明人士，以免受騙上當。
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