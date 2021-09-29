女師嫌學童字醜拿「愛的小手」狠抽 竟掰：家長說盡量打

基隆一家補習班蔡姓女老師在廁所裡拿「愛的小手」鞭打學童的屁股與大腿，隔天又在教室裡打左掌和手背，孩子的母親發現後，氣得向基隆市警第一分局報案，蔡女被依傷害罪起訴，一審判拘役60日。蔡女上訴，辯稱家長交代「可以盡量打」，孩子母親澄清「我說只能打1、2下而已，沒有同意可以打到受傷」，台灣高等法院駁回上訴。

高院指出，教育基本法明文規定「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之侵害。」也就是明文禁止教師對學生身體施加強制力，蔡女既身為補習班老師，理應知道不能體罰的規定，就算她是為了管教，但已違反規定，主觀上具傷害故意。

蔡女2019年9月17日傍晚先在廁所裡用「愛的小手」打學生，導致學生右髖部挫傷，隔天傍晚又在教室內拿「愛的小手」抽打，造成學生雙腕挫傷。

學生表示，因沒抄完課文，老師便說「要對屁股做處罰」，要他到廁所去；學生被抽打到跌倒，蔡女命他站起來抱頭，再繼續毆打他右腿。隔天學生被打的理由是「字太醜」，蔡女狂抽他左手心和右手背、手腕，但「太痛」。家長後來帶孩子尋找新的補習班，並到醫院驗傷。

蔡姓女老師雖坦承有拿「愛的小手」打學童，但否認有傷害故意，辯稱是學生的母親吩咐「如果不乖，可以盡量打」，母親並說都是對孩子全身亂打，她是想學生教好，沒有打到受傷情事。

學生母親表示，她雖曾說可以適當體罰，但沒同意可以打到受傷。高院認為對學齡兒童處罰的方式不必然得用「愛的小手」揮抽，蔡女未選擇言詞規勸或其他侵害較小的輔導管教手段，卻拿著「愛的小手」猛力、多次揮打，根本是處罰過當，已超過家長同意的適度懲處範圍。