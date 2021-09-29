推癌症不開刀自然療法挨批 名醫認被毀謗求償敗訴確定

曾罹癌的醫師許達夫認為癌症除傳統西醫治療方式外，推廣「雞尾酒療法」、氣功、喝電解水等方式，但台北榮民總醫院醫師吳元宏、台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟醫師蔡秀男質疑指「匪夷所思、太奇幻了」、「踢爆無良『神醫神水』，人人有責」，許提告要求吳與北榮、醫勞盟、蔡應賠他1元並登報道歉，最高法院判許達夫敗訴確定。

許達夫主張，自己原是腦神經外科專科醫師，行醫數十年，歷任各大醫院腦神經外科主任、副院長，之前曾罹癌，接受正統醫學的化放療後，因未聽從醫師建議而拒絕手術，當時醫師都認為他無法活過3年，但自己已健康地活過十餘年，因此分享個人經驗。

吳元宏2017年5月起在臉書上寫下「許達夫主張不要開刀，建議病人做氣功，買電解水，買天仙液。…范先生花了上百萬進行這些另類療法，腫瘤卻不幸復發…」、「許達夫醫師到處宣傳他自己的直腸癌沒有開刀，但他卻很少對外宣傳，他自己接受過完整的合併化學放射治療」。

醫勞盟也在臉書粉絲專頁貼文「網友提供許達夫醫師的公開道歉函，然而公開道歉並不夠，…，醫勞盟要求政府應做的幾件事：1.要求許書下架、…4.檢調應繼續調查可能涉及不當販售醫療廣告，詐欺部分」；醫師蔡秀男也批評「難道這不是詐欺罪嗎？」

許達夫認為吳元宏等人不實陳述損害他名譽，財產、精神損失極大，要求賠償並刊登道歉啟事以匡正視聽。

一審判許達夫敗訴，二審認為醫師診療行為是可受公評之事，醫師以著作、網站或於診所對外宣揚的醫療觀念，涉及社會大眾閱聽後，基於信害專業影響疾病治療方針的選擇，且因選擇另類療法在某種程度上會與選擇主流醫療有所扞格，基於保障病人權益、增進國民健康的立場，對於牽涉醫療觀念的辨證，如就事論事、論證是非，應保障言論自由。