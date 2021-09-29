涉詐領助理費500萬元 苗栗縣前議員謝芳紋50萬元交保

苗栗縣議會前議員謝芳紋、男友苗栗縣卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡，被控涉嫌詐領2010年至2018年議員助理費，檢調昨天發動偵查，晚間檢察官依涉嫌貪汙治罪條例重大，惟無羈押必要，諭知2人50萬元交保，謝芳紋、徐士凡都沒有接電話，無法得知2人看法。

苗栗地檢署檢察官廖倪凰、姜永浩、徐一修、陳昭銘、呂宜臻、張智玲、邱舒虹團隊辦案，昨天指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站、新竹市調查站，持苗栗地方法院核發搜索票，同步搜索謝芳紋住處及服務處等13處所，查扣相關文件、行動電話等物，並傳訊被告謝芳紋、徐○士凡，及相關證人13人。

檢調查出，謝芳紋、徐士凡於謝芳紋2010年至2018年擔任苗栗縣議員期間，共同以虛報人頭助理之方式，詐領議員助理費，初估至少500萬元，涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知2人各交保50萬元，將持續深入追查，以釐清全案案情，並追繳相關犯罪所得。

苗栗地檢署檢察長陳松吉指出，公務員貪瀆，嚴重危害國家行政的廉潔性，更腐蝕國民對於公務員不可收買性，與執行公務依法行政之信賴，呼籲，公務員執行公務，應廉潔自持、恪遵法律規範，切勿心存僥幸，而圖謀個人不法利益，檢方將持續積極辦理肅貪案件，以正官箴。 苗栗縣議會前議員謝芳紋、男友苗栗縣卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡，涉嫌詐領議員助理費，檢察官依涉嫌貪汙治罪條例重大，昨天諭知2人50萬元交保。圖／本報資料照片