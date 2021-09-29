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速食店點餐爆糾紛 男罵「沒有睪丸」遭起訴公然侮辱

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名51歲何姓男子，今年3月間在Subway點餐時，不滿黃姓顧客說他音量過大，竟罵對方「沒有睪丸」等語因而挨告。台北地檢署調查後，認定何男言論確實貶損黃男人格及社會評價，日前依公然侮辱罪將他起訴。

檢方調查，今年3月11日上午11點24分許，何姓男子在北市文山區Subway萬芳店內點餐時，因不滿黃姓顧客指稱他在詢問店員起士種類時音量過大，且對店員態度不佳，兩人因而發生爭論。

檢方查出，何男在點餐櫃台前，接續以「沒有睪丸那個男人」、「不要像個烏龜把X頭縮回去…shit…」及「沒有睪丸的人會說話嬌心嬌氣說話的」等語辱罵黃姓顧客。

據了解，何男是美國籍，否認有公然侮辱犯行，向檢方辯稱自己中文不好，講不出「睪丸」等艱澀字眼，是講別的字詞。不過，由於店內有監視器錄音，檢方勘驗後認為他的言行很清楚，已致生損害於黃男的人格及社會評價，因此日前依法起訴。

北市一名51歲何姓男子，今年3月間在Subway點餐時，不滿黃姓顧客說他音量過大，竟罵對方「沒有睪丸」等語因而挨告。台北地檢署調查後，依公然侮辱罪將他起訴。圖／本報資料照
北市一名51歲何姓男子，今年3月間在Subway點餐時，不滿黃姓顧客說他音量過大，竟罵對方「沒有睪丸」等語因而挨告。台北地檢署調查後，依公然侮辱罪將他起訴。圖／本報資料照

公然侮辱 北市 監視器

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