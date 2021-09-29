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挨罵4%仔他認是誹謗 高檢不起訴：一般人不懂含意

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

網友間常以「4%仔」代指台灣民眾黨支持者。黃姓網友因為一則臉書留言，被謝姓男子認為是在酸高雄市長陳其邁，謝留言反擊「輪不到4%仔指三道四啦」。黃姓網友一查，主張「4%仔」有不雅含意提告加重誹謗，謝男反駁，稱4%仔跟英粉、韓粉一樣只是代稱，高雄地檢署偵結，認為若沒刻意查詢4%仔含意，一般人不清楚意旨，認定未構成誹謗，不起訴謝男。

檢方調查，去年10月25日，黃姓網友在新聞媒體的網路留言區，留言「兩年拚四年，治安真好邁」，謝男看到後，認為黃姓網友在酸高雄市政府的治安成績，因此以臉書假帳號留言反駁「輪不到4%仔指三道四啦」。

黃姓網友起初不清楚「4%仔」意思，後來上網一查，發現「4%仔」起因是2020年高雄市長補選民眾黨僅得票4%，因此被用來指是民眾黨支持者代稱，他認為謝男除了暗指他是民眾黨支持者外，還有另外一層不雅含意，因此提告妨害名譽。

檢方偵查時謝男喊冤，稱他是看到黃姓網友留言覺得不妥，認為他是在汙衊政府，因此留言希望他如果不是專業人士，就不要用批評的方式指三道四，而且上網搜尋「4%仔」就知道意思，就像韓粉、英粉、柯粉之類的支持者。

檢方後來根據雙方留言截圖，認為「4%仔」應是具有特定政治力長者的代稱，而謝男留言內容，則是針對黃姓網友留言的回應，屬於「意見表達」範疇，而不是事實陳述，因此與加重誹謗罪構成要件有別。

檢方認為，黃姓網友認為「4%仔」有其他不雅含意，但根據他在偵查中的證詞，是看到留言後才去查詢「4%仔」意思，因此若非經查詢，一般人並不知道4%仔意思，因此不算妨害名譽、加重誹謗，不起訴謝男。

網友間常以「4%仔」代指台灣民眾黨支持者，黃姓網友因為不滿網友稱他是「4%仔」提告，不過檢方認為不構成誹謗，不起訴留言網友。本報資料照片
網友間常以「4%仔」代指台灣民眾黨支持者，黃姓網友因為不滿網友稱他是「4%仔」提告，不過檢方認為不構成誹謗，不起訴留言網友。本報資料照片

台灣民眾黨 高雄市

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