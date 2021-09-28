航警局X光機採購弊案 兩線三警務正10萬交保、廠商收押

航空警察爆發桃園機場X光機採購弊案，桃園地檢指揮調查局中部機動站搜索，昨帶回航警局警務正陳力魁、安檢隊長林科安及廠商等15人，扣下手機對話等關鍵證物，初步懷疑2名警官在X光機標案不實驗收，依貪汙等罪聲押陳、蔡姓廠商，桃園地院裁定陳力魁10萬元交保、蔡姓廠商收押。

桃園地院審酌，檢方聲押卷內證據，雖可認陳力魁在驗收前，因蔡姓廠商告知，得悉採購的電腦斷層掃描儀在掃描300公克仿製爆裂物可能難以通過驗收，陳並代為詢問是否可更改驗收標準（將300公克改為300毫升），但實際上最終航警仍採300公克做驗收，標準沒因此改變。

另蔡涉嫌製作不實原廠文件、自行訂製而標示不實的仿製爆裂物（非原廠提供合格的測試樣品）等手段通過驗收，但無法證明該部分陳與蔡有犯意聯絡、行為分擔，且2人間也無金流佐證陳有收受蔡給予的財物，認定陳、蔡涉及貪汙利用職務機會詐取財物罪嫌部分罪嫌不足。

法院認為，陳力魁坦承在爆裂物偵檢儀採購案招標公告前，就先將採購規範書寄給蔡等4家廠商，陳涉及洩密嫌疑重大，裁定陳10萬元交保、限制住居。

法院認定，蔡姓廠商有替林科安支付10萬元裝潢頭期款，且蔡去年2月涉及政府採購法後，林就在4月交付鍾馗畫像給蔡，且林並針對續蔡的公司針對逾期保養、免違約扣款部分放水，認定蔡涉嫌貪汙罪行求賄賂罪嫌、行使業務登載不實文書罪，嫌疑重大，有串供滅證之虞，裁定收押禁見。

桃檢昨指揮中機站搜索，將航警陳力魁、林科安及鄭姓警務正，以及蔡姓、張廠商等5人列貪汙罪嫌被告，其餘10人列證人，今清晨依貪汙、政府採購法等罪嫌將陳力魁、蔡男向法院聲押，林科安諭知10萬元交保，其餘鄭姓警務正、張姓廠商無保請回。

桃園地院今開聲押庭，晚間依貪汙罪收押蔡姓廠商，另認定陳力魁無收押必要裁定10萬元交保；外傳航警局X光機標案金額超過3億元，陳姓、林姓警官涉嫌洩漏底價、不實驗收，放水讓不符合規格X光機過關，並收取其中1%回扣高達300多萬元。