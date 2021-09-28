穿衣都成學問！女檢相驗屍體甘苦多 婆婆還憂「煞」到孫子

檢察官的工作主要在偵辦犯罪，相驗屍體是偵辦中的一環。圖為臺北市長柯文哲參加「臺北市相驗暨解剖中心」啟用典禮畫面。圖／台北市政府提供

檢察官的工作主要在偵辦犯罪，相驗屍體是偵辦中的一環，對部分女檢察官來說，是一個不容易過的關卡，遇到不堪入目的遺體，多會讓人毛骨悚然、整天食不下嚥。

相驗遺體心驚驚

臺中高分檢主任檢察官吳萃芳說，在司法訓練所時，相驗工作流程和注意事項就已是課程之一，只要心中想著「一切都是為了找出真相」，就沒有怕不怕這件事情。然而，話是這麼說，實際操作時，內心戲還是很多。

通常警察局、醫院會向各地檢署報驗的遺體，都是「非自然死亡、疑似非病亡」案件，包括車禍、山難、水流屍、火災、棄置屋中、草叢等不明死因遺體，有的完整、有的面目模糊、爬滿屍蟲、有的支離破碎或塊狀。

「說真的沒有恐懼，是騙人的。」一名女檢察官私下說，她熱愛辦案，但每到輪值相驗前一週，就開始緊張，私下找好友檢察官幫忙代班；一名剛做完月子恢復上班的女檢則說，她的婆婆不高興她去看遺體，若是知道，就叫她先回娘家或是在外面住一晚，若直接回家，會「煞」到孫子。許多女檢因此在諸多身體或家庭壓力下，請調公訴組，或是執行科等單位。

不敢再吃泡麵

當然女檢中也出了不少女中豪傑，不畏內外阻力！一名內心調適的已經很好的女檢察官說：「其實很簡單，當天看到像什麼，就暫時不吃什麼。例如我已經很久不吃泡麵了，因為看起來很像蛆，滿滿的一碗！」另一名女檢察官則說：「我通常前一天和當天吃素，算是為往生者祈福，祈求當天辦案順利不卡關，也避免腸胃不適。」

往生者的死亡地點，對女檢也是一大考驗。多年前，在彰化縣一處水塘有孩童溺斃，漂浮在塘中央的遺體因泡水過久，警察用鐵鉤綁棍子去勾遺體，一勾皮膚就破。由於行程很滿，女檢等不到專業葬儀社人員出現，就先涉水、雙腳淹至小腿，才得以靠近遺體查看，勘驗死因。

盼給死者一個交代

當年一分發就到花蓮的吳萃芳主任說，她的第一個相驗案件就是被砂石車輾過的遺體，她一直跟自己說「要給死者一個交代」，戰戰兢兢地辦完全案。

最令她難忘的是，一名老農被燒死在梨山上一處懸崖下，為了查有無他殺，她指示警員不能移動遺體，她坐車數小時到山上後，和數名警察、山青，被吊在綁在欄杆上的繩索滑下15公尺的山谷，徒步到現場勘驗拍照完後，再攀繩回去。

那天，當她回到地檢署已經夜幕低垂。吳萃芳說：「這條路是自己選的，既然選了，就負責到底，好好辦完一個案子，給家屬和死者一個交代。」

也有女檢很大膽，四處翻找想找出屍體！當年承辦台中殺害分屍女保險員兇殺案的嘉義地檢署檢察長張曉雯，接受家屬報案失蹤後，雖然鎖定兇嫌，並從兇嫌陳金火口中得知陳吃過死者的肉，還說「人肉鹹鹹。」

懷孕可暫停相驗

但她在犯案住所翻找多次，就是找不到遺體或屍塊，最後在法官許旭聖「突發奇想」和推理下，挖開兇嫌住所馬桶下的化糞池，才尋獲一堆屍塊，經DNA鑑定，確實是死者的。

「懷孕」是女檢座一個很大的關卡，不僅行動不便，頻尿、孕吐等症狀，常讓她們難以執行相驗工作。過去長官會視狀況將她們調離偵辦業務，或是請同事暫代，不過隨著女檢察官人數日益增加及檢察官數量補足後，各地檢署開始在內部管理辦法中，明文規定懷孕時可停止相驗業務。

相驗穿衣原則

一名資深女檢察官說，為了尊敬死者，出門相驗一定素衣素褲、平底鞋，材質以化學纖維為優，避免毛料、棉質，因為這類自然材質容易吸收現場味道，回家怎麼洗，那股屍臭味就是洗不掉。

有經驗的老手，會多帶一套衣服或鞋子，在回家之前，先回到各地檢署內沖洗室沖澡、更衣、丟棄踩過屍體地面的鞋子，全身梳洗乾淨再回家。

法醫高大成說，女檢在相驗時會展現女性心細的特質，看到一些一般人沒注意到的小地方，還會仔細詢問，所謂「魔鬼藏在細節裡」，她們往往因此把案件辦得更完整，就是這個道理。

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