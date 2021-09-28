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影／北市日租套房藏德州撲克賭場 開張兩天就被抄
顏姓男子在台北市信義區承租日租套房，涉嫌經營德州撲克賭場，開張兩天就被查抄。警方搜索帶回顏等3名工作人員與8名賭客，查扣15萬元賭資及100多萬元籌碼，依賭博罪嫌、社會維護秩序法究辦。
警方調查，26歲顏男從事3C產品網路拍賣，常上網在北市短期租套房，擺放拆卸式德州撲克賭桌，透過LINE群組招攬賭客，每次停留約兩天便轉移陣地。
顏男前天起在嘉興街某公寓2樓租套房。警方接獲線報，今凌晨12點多搜索，查獲顏及1名荷官、1名帶位工作人員、8名賭客，查扣賭資15萬9000元、抽頭籌碼1萬6000元、賭客籌碼39萬4550元、預備籌碼103萬餘元及撲克牌等賭具。
顏等人被帶回北市信義警分局偵詢，稱彼此是德州撲克同好。警方查出有抽頭，詢後將工作人員依賭博罪嫌移送、賭客依社維法裁處9000元。
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