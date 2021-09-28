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北市2警分局打假 同一天法辦2案法院裁定都不罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蔡政府打假，台北市警察局中正二、萬華2分局上個月網路巡邏，同一天將2名在社群媒體轉傳新冠肺炎疫苗訊息的網友，依社會秩序維護法造謠案移送法辦，台北地方法院繼上月裁定高姓護理師不罰後，日前再裁定林姓網友不罰。

萬華分局今年8月12日移送林姓網友說，林今年7月6日以手機或電腦上網，在臉書張貼「補充：以下是1922的回復：1.今天開放的是金馬澎試營運，疾管署已經發現系統有bug，讓其他地區的民眾預約成功，這是異常狀況…」，林散布謠言。

林辯稱，訊息是由朋友群組發的，他不知道真假，法官認為，新冠肺炎疫情期間，林接收關於疫情或疫苗的訊息轉貼，有欠思慮，但林的臉書也張貼「這是裝肖維嗎？我們公司阿姊們都預約好了…後面老板又分享這個訊息給我們啊！」，可見，林是基於善意提醒，裁定不罰。

此外，台北地院稍早作成另一份「相同案情」的社維法裁定案，則是高姓女護理師於今年7月6日中午在臉書張貼一樣的疫苗有關訊息，中正二分局審查後，也認定高女散布謠言，在今年8月12日將她移送法辦。

法官審理認為，高女貼文在使人知道預約平台可以預約登記施打意願，貼文時，沒有危害社會的真實惡意；高女雖是護理師，但基層護理師沒有直接管道可以即時查證並擔保訊息的真實性，高女行為明顯與處罰要件不符，裁定不罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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