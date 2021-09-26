掏玩具槍想吸妹子注意...這下帥「慘」 被嘲屁孩還被送辦

台中市陳姓少年在今年8月間，拿著玩具槍進入台中市第四信用合作社，並在莊姓少女面前掏出，並稱「朋友在外面」，意圖吸引莊女注意，但沒起作用，還被莊女嘲諷「幼稚、屁孩」，因少年在店內掏槍行為，引起其他人側目，警方獲報後，循線通知陳到案，並依違反社會秩序維護法函送台中地院裁處，台中地院審理後認為，陳持玩具槍惡作劇，未達成有「危害安全之虞」程度，判少年免罰。

裁定指出，陳姓少年在今年8月15日，前往台中市知名景點「台中市第四信用合作社」，找劉姓友人的前女友莊姓少女，陳為吸引少女注意，先把劉放在汽車駕駛座門下的玩具槍，帶在身上，並在進入店內後，將玩具槍朝正在吃冰的莊姓少女面前掏出，並指著少女說「他（劉）在外面」，隨後拿著手槍離開店家。

陳姓少年在公共場所掏槍的行為，引起其他人注意，報警查處，警方循線通知陳、莊女等人到案說明。

陳姓少年辯稱，只是拿玩具槍想要引起莊姓少女的注意，只是「惡作劇」，沒有要拿槍恐嚇其他人或做壞事。

莊姓少女證稱，當時她跟朋友在店內吃冰，吃到一半時，陳突然出現在眼前，不知道陳從哪裡掏出一把手槍形狀的物品指著她，並說「他（劉）在外面」，然後才把槍收起來往外走，不知道陳為什麼持槍嚇她，可能是陳覺得好玩，她感覺的出來是玩具槍，「覺得屁孩、幼稚」，並沒有被嚇到。

台中地院台中簡易庭指出，根據社會秩序維護法有規定，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留，或1.8萬以下罰鍰；蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

台中簡易庭認為，不過該法處罰的要件，需要行為人客觀上有攜帶類似真槍的玩具槍，且該攜帶玩具槍是無正當理由，因而有危害於行為人攜帶玩具槍所處時空之安全情形，或其方法驚嚇他人已達有危害安全之虞才構成違法，並非只要有持有類似真槍的玩具槍，就一律以該法處罰。