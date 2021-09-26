臘肉店向大陸買花椒「被」送豬肉製品 負責人差點坐牢

大陸目前為非洲豬瘟疫區，高雄經營湖南臘肉店的彭姓女子，從大陸進口「花椒」等辛香料用來醃製肉品，但包裹卻被夾帶27公斤豬血丸子、香腸等，所幸海關攔截迅速，避免讓疫區豬肉流入台灣，一審高雄地院審理時，彭喊冤稱不清楚為何包裹夾帶肉品，加上包裹地址不是彭女店面，獲判無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院法官認為，彭女自己就會製作香腸，沒必要冒查獲風險進口，與常理不服，駁回檢方上訴。

彭女在高雄大寮經營臘肉店已經6年多，販賣湖南口味的豬血丸子、香腸、臘肉等豬肉產品，在地方小有名氣，每月可銷售至少2000台斤。

判決指出，2018年10月至12月之間，桃園機場海關查驗空運快遞包裹時，發現有4件包裹夾藏豬血丸子、香腸等豬肉製品，總重約27公斤，後來根據包裹收件人資訊，查出是住在高雄的彭女所購買。由於大陸為非洲豬瘟疫區，彭被依違反動物傳染病防治條例送辦，最重可處7年以下徒刑、併科300萬以下罰金。

彭女在高雄地方法院時喊冤，稱她只有向大陸廠商購買花椒，並沒有委託貨運行從大陸進口豬肉，而且她自己就會製作豬血丸子、香腸等物，每半個月就要向市場豬肉攤叫貨，每月賣2000斤不是問題，一年至少能做2萬多台斤，但4次進口卻僅27台斤，不論是要賣或自己吃，根本都不成比例，她沒必要從大陸進口。

雄院法官審理時，根據出貨單、寄件地址等內容，發現彭女地址為10號，貨物收件人地址卻是「12號」，而且兩個包裹地址寫「風林四路」，跟彭女「鳳林四路」地址不符；雖然收件人都留彭女電話，但4件包裹收貨人都不同，沒證據可以證明包裹與彭女有關係，因此採信彭女說法判無罪。