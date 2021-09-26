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色男幫少女網遊課金 邀拍「咬內褲自慰」賠12萬獲緩刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在去年間透過網路遊戲，認識桃園市一名15歲少女，張藉由替少女在網遊內「課金」購買虛擬寶物贈送的方式，展開交往關係，雙方以「相公、娘子」互稱，張明知少女未成年，但仍透過網路要求少女拍攝裸露的自慰影片、相片，「拍張咬內褲自慰的臉吧」，經少女父親發現後報案，警方上門搜索時，查扣張電腦內猥褻影像，張事後以12萬達成和解，台中地院依法判刑2年、緩刑2年。

判決指出，張姓男子在去年6月間透過網路遊戲，認識桃園市15歲的少女，張會在遊戲內付費「課金」，購買虛擬寶物送少女，雙方在遊戲中結為男女朋友，以「相公、娘子」互稱，但都未曾實際見過面。

張在遊戲中得知，少女未成年，但仍在今年2月初，透過住處房間內的電腦，向少女傳訊「我想看一個你咬著內褲然後自慰的畫面」、「先拍穿胸罩跟內褲的照片給我看」、「娘子先拍個自慰給我看」等訊息，少女在張的指示下，以自己的平版電腦，拍攝字多段裸體、自慰的照片、影片給張，張收到後存在電腦裡。

少女父親事後使用平版電腦時，發現女兒拍攝猥褻相片、影片，趕緊報警提告，桃園市警局桃園分局獲報後，通知台中市警局循線抓人，今年2月10日下午1時許通知張到案說明，並前往張的住處房間，查扣電腦內少女的猥褻照片7張、影片11段。

全案在警詢時，張姓男子承認涉案，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台中地院審理時，張與其母與被害少女及其家長達成和解，允諾分期賠償12萬。

台中地院審結，認定張姓男子犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，審酌雙方已達成和解，且涉案相片、影片都是張自己瀏覽，並未流出，加上少女願意原諒張，張也無相關前科素行，張在審理時承認案情，因此依法判刑2年、緩刑2年，並依調解履行賠償義務，接受法治教育3場，緩刑期間付保護管束，可上訴。

台中市張姓男子與桃園市一名少女在網路遊戲認識，張要求少女拍攝裸露的相片、影片，因而吃上官司，張以賠償12萬與少女家屬達成和解，獲得台中地院判處緩刑2年。圖／報系資料照
台中市張姓男子與桃園市一名少女在網路遊戲認識，張要求少女拍攝裸露的相片、影片，因而吃上官司，張以賠償12萬與少女家屬達成和解，獲得台中地院判處緩刑2年。圖／報系資料照

桃園 猥褻

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