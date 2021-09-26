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高雄男臉書貼確診足跡涉造謠 法官認訊息相符不罰

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄潘姓男子於臉書社團「我是大樹人」、「大樹人大小事」社團張貼，「九曲堂有人確診了」、「五月底至六月初，有人去早餐店、湯包、超商是確診足跡」等消息，因涉嫌違反社會秩序維護法，由警方函送；經橋頭地方法院審理，認定潘男公告張貼訊息與官方公布訊息相符，且事後刪文，難認有故意散佈謠言，因此，法院諭知不罰。

判決指出，潘男今年6月10日上午8 時許，於住家內以個人臉書帳號，在臉書社群「我是大樹人」、「大樹人大小事」社團貼文指出，「九曲堂有人確診了，所以連鎖超商才會消毒，是因為有疑似確診足跡」、「五月底至六月初，有人去早餐店、湯包店、連鎖超商，這是確診足跡，九曲堂警察給出的消息，現在正在逐一調查，請落實防疫措施，謝謝各位」等語。

由於潘男張貼的訊息，早於官方公告訊息，且足以影響公共安寧，因認涉嫌違反社會秩序維護法，由警方函送。

地方法院認為，潘男坦承張貼貼文等行為，經市府第一級流行疫情指揮中心公布的確診者足跡、日期相互對照後，可見公布訊息大致相符，難認無事實根據、憑空捏造的散佈謠言行為。

此外，潘男貼文後，有人反應不宜私自公布，且有抹黑店家的疑慮，便刪除等節，且遭告知行為不妥，便立即刪除貼文，難認有故意散佈謠言，因此，法院對潘諭知不罰。

高雄潘姓男子早於官方公布，便於臉書社團張貼確診者足跡訊息，涉違反社會秩序維護法，經橋頭地方法院審理，認定潘男公告張貼訊息與官方公布訊息相符，且事後刪文，難認有故意散佈謠言，因此，法院諭知不罰。記者陳弘逸／攝影
高雄潘姓男子早於官方公布，便於臉書社團張貼確診者足跡訊息，涉違反社會秩序維護法，經橋頭地方法院審理，認定潘男公告張貼訊息與官方公布訊息相符，且事後刪文，難認有故意散佈謠言，因此，法院諭知不罰。記者陳弘逸／攝影

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