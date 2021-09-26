騎機車閃違停撞死沒走斑馬線違規婦 準碩士遭判刑3月

桃園市黃姓男子在台中市攻讀碩士班，他在今年1月間騎機車行經西屯區時，疑為閃避路旁違停車輛，沒注意到穿越道路的廖姓婦人，廖婦被撞上後，頭部受到重傷，經送醫後仍因腦出血重傷不治，黃遭過失致死罪送辦，台中地院審理後，認為廖婦沒走斑馬線，有疏失，但黃疏於注意車前狀況，也有疏失，依過失致死罪，判黃3月徒刑，得易科9萬。

判決指出，黃姓男子（22歲）正在讀碩士班，他在今年1月12日晚間7時許，騎機車沿西屯區上安路，由上仁街方向往至善路方向行駛，當時黃疑似為了閃避前方違停車輛，往中間車道騎，通過後發現廖姓婦人穿越道路，但仍煞車不及，撞上廖婦。

廖姓婦人遭黃的機車撞上後，受有頭顱骨折、顱內出血等傷勢，送醫急救後仍不治，經警方調查，黃無酒精濃度。

黃姓男子辯稱，因為前面路邊有違停的車，往中間的車道騎，主要是注意那輛車，通過後就看前方，發現有行人，兩邊煞車都按一下，盡量往右邊偏移，但是還是撞上。