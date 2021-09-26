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騎機車閃違停撞死沒走斑馬線違規婦 準碩士遭判刑3月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園市黃姓男子在台中市攻讀碩士班，他在今年1月間騎機車行經西屯區時，疑為閃避路旁違停車輛，沒注意到穿越道路的廖姓婦人，廖婦被撞上後，頭部受到重傷，經送醫後仍因腦出血重傷不治，黃遭過失致死罪送辦，台中地院審理後，認為廖婦沒走斑馬線，有疏失，但黃疏於注意車前狀況，也有疏失，依過失致死罪，判黃3月徒刑，得易科9萬。

判決指出，黃姓男子（22歲）正在讀碩士班，他在今年1月12日晚間7時許，騎機車沿西屯區上安路，由上仁街方向往至善路方向行駛，當時黃疑似為了閃避前方違停車輛，往中間車道騎，通過後發現廖姓婦人穿越道路，但仍煞車不及，撞上廖婦。

廖姓婦人遭黃的機車撞上後，受有頭顱骨折、顱內出血等傷勢，送醫急救後仍不治，經警方調查，黃無酒精濃度。

黃姓男子辯稱，因為前面路邊有違停的車，往中間的車道騎，主要是注意那輛車，通過後就看前方，發現有行人，兩邊煞車都按一下，盡量往右邊偏移，但是還是撞上。

台中地院審酌，黃姓男子肇事後留在現場，主動向警員坦承為肇事人，與自首要件相當，依法減輕其刑，另外黃疏於注意車前狀況，涉有過失，並造成廖姓婦人死亡的結果，不過考量到廖婦穿越道路沒走行人穿越道，也有過失，加上黃無前科，素行尚可，依過失致死罪，判刑3月，得易科9萬，可上訴。

台中市黃姓男子在今年初騎機車行經西屯區時，撞死沒走斑馬線的廖姓婦人，台中地院依法判刑3月，得易科。圖／報系資料照
台中市黃姓男子在今年初騎機車行經西屯區時，撞死沒走斑馬線的廖姓婦人，台中地院依法判刑3月，得易科。圖／報系資料照

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