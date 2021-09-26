中華家庭教育互助協會爆糾紛 2男灑冥紙、砸雞蛋吃官司

台中市東區中華家庭教育互助會在今年初時，爆發會員繳納會費，事後卻沒拿到互助金的糾紛，當時有議員帶著民眾到場抗議，經媒體披露後，引發廖姓、黃姓男子不滿，在今年2月間，由黃開車載廖到該協會大門前，以灑冥紙、丟雞蛋的方式，表達不滿，協會負責人、秘書發現後，報警提到，台中地院審結，判廖、黃2人拘役40天，得易科。

判決指出，廖姓（25歲）、黃姓男子（26歲）在今年初看到媒體報導，位於東區的中華家庭教育互助協會，已超過1年未沒召開大會，而且有300名老人死亡，會員家屬卻未拿到互助金，今年1月間，市議員羅廷瑋率領民眾前往現場陳情，當時協會理事長許勇順出面解釋，過去會員達上萬人，但迄今只剩2800多人，因資金運作出現問題，給付互助金才會延誤，疫情趨緩後，將盡速召開理事會。

廖、黃看到報導後，十分不滿中華家庭教育互助協會的處理方式，在今年2月26日凌晨0時許，由黃開車載廖到中華家庭教育互助協會前，由廖灑冥紙、黃丟雞蛋的方式，恐嚇協會理事長許勇順、張姓秘書等2人，2人心生畏懼，擔心人身安全恐遭危害，報警提告。

全案經警詢時，2人辯稱只是看到新聞，十分不滿協會的作法，才會去替家屬討公道，警方將黃、廖依恐嚇罪送辦，台中地院審理後，認為以一般社會觀念，冥紙是供往生者死後在冥界所使用金錢、焚香祭拜則是針對陰間鬼神的祝禱，丟撒冥紙、焚香祭拜，客觀上有意味他人家中將有人死亡意思。