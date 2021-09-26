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疫情期間麻將館轉型地下賭場 萬華警破門逮人
台北市萬華警分局指出，疫情期間，但警方獲報有因疫情停業的棋牌社麻將協會，轉入地下化暗自經營職業賭場。
警方布線後，23日20時許，在梧州街12巷一處民宅內，查獲林姓犯嫌等3人共同經營麻將賭場及今彩539簽注站，查獲黃姓賭客等10人，現場查扣抽頭金新台幣7700元、 賭資7萬6500元、撲克牌（可兌換現金）35張(1張等值20元)、麻將賭具2組、今彩539簽注單8張及帳冊等證物，全案訊後將林女等3人依涉嫌賭博罪嫌，移送台北地檢署，黃姓賭客10人依違反社會秩序維護法裁處。
警方調查，林女曾在萬華經營麻將協會賭場，今年3月被警方查獲，卻她又利用疫情微解封期間，將賭場「化明為暗」隱身於民宅內持續從事賭博犯行，檯面下揪眾開賭，大剌剌進駐住宅區，透過管道私下招攬賭客，甚至吸引不少民眾跨縣市前來開賭，警方蒐證後日前見時機成熟登門查緝。
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