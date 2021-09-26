疫情期間麻將館轉型地下賭場 萬華警破門逮人

台北市萬華警分局指出，疫情期間，但警方獲報有因疫情停業的棋牌社麻將協會，轉入地下化暗自經營職業賭場。

警方布線後，23日20時許，在梧州街12巷一處民宅內，查獲林姓犯嫌等3人共同經營麻將賭場及今彩539簽注站，查獲黃姓賭客等10人，現場查扣抽頭金新台幣7700元、 賭資7萬6500元、撲克牌（可兌換現金）35張(1張等值20元)、麻將賭具2組、今彩539簽注單8張及帳冊等證物，全案訊後將林女等3人依涉嫌賭博罪嫌，移送台北地檢署，黃姓賭客10人依違反社會秩序維護法裁處。