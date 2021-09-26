為了2千元當詐欺提款手 失業男代價判刑1年2月

王姓男子因失業加入詐騙集團，去年11月集團成員向楊姓被害男子謊稱他金融帳戶捲入洗錢案，需交由法院專人監管以免被凍結，王涉嫌假冒法院專員，到台南市向楊收取48萬6千元後，再到台北市將錢交給集團成員，獲得2千元報酬。台南地院依王觸犯冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 判處徒刑1年2月，可上訴。

判決說，王姓男子加入詐騙集團擔任提款手，負責收取被害人遭詐欺現金，每領取1件可獲取2千元報酬。集團成員先於去年11月2日，向楊姓被害人謊稱金融帳戶涉及洗錢案，如不交給法院專人監管，帳戶會被凍結。

王依集團成員指示搭乘高鐵自台中抵達台南，先至某超商，下載列印出「請求暫緩執行凍結令申請書」假公文，再搭乘計程車前往德高里活動中心等候楊。

同一天下午3點30分，楊出現後，王假冒他是台南地方法院陳姓專員，交付假公文給楊，楊交付裝有48萬6000元現金紙袋給王，王搭乘計程車至台南高鐵站，轉搭高鐵至台北市後，前往館前路商店街地下一樓廁所，將紙袋放置在廁所內，供詐欺集團其他成員收取，再轉交給集團上手，王獲得2千元報酬。楊發覺遭騙，報警法辦起訴。