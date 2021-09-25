用路人小心！ 金門又多一台測速照相機出來搶錢
有鑑於金門桃園路的路幅較寬，駕駛人的行車速度容易較快，金門縣警局交通隊今天表示，已在金門酒廠前，也就是桃園路盤果路口，加裝一台闖紅燈、測速照相及違規轉彎科技執法設備，預計10月中旬啟用，盼防制交通事故及違規的發生。
縣警局交通隊表示，桃園路屬金門的重要道路，駕駛人行車速度容易較快，加上金門酒廠前路口更屬上班員工或觀光客等必經之處，考量汽（機）車駕駛人用路安全，同時兼顧警方執法安全及公共利益，已在該路口新增設置完成多功能自動科技執法設備。
這台嶄新的執法設備，將用來取締闖紅燈、超速及機車未遵循兩段式左轉等違規，但因該設備目前尚未驗收完畢，故警方尚未正式啟用該科技執法設備，請民眾行經該路口，若遭該設備拍照時請勿緊張，目前設備還在執行測試中。
交通隊表示，據統計，桃園路盤果路口近年發生多起死亡或重傷交通事故，故該處除了預計於今年10月中旬啟用的闖紅燈及測速照相科技執法設備外，考量該路口為機車必須兩段式左轉路口，也提醒機車騎士，行經該路口時，務必注意標誌標線，以兩段式方式進行左轉，以維護自身用路安全。
警方特別呼籲，桃園路盤果路口之多功能自動科技執法設備，將在10月中旬驗收完畢，該路口除了目前規定的機車兩段式左轉外，更針對闖紅燈及超速的違規進行取締，駕駛多加配合以免大傷荷包。
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