快訊

提前宣布敗選？卓伯源現身黨部：會支持江啟臣的決定

國民黨主席選舉 朱立倫4萬3797票、六都贏五都暫居領先

騎士撞公車求償 法院認肇責較大賠償金酌減

中央社 / 台北25日電

周姓騎士撞上公車受傷，不滿公車未緊靠路邊停車，打官司求償。士院認定騎士未注意車前狀況為肇事主因，應自負8成責任，酌減賠償金後，判公車司機與僱主賠償新台幣8萬餘元。

士林地方法院判決書指出，周姓騎士提起求償訴訟時主張，他於民國108年11月間騎車行經台北市北投區大度路時，張姓公車司機未緊靠路邊停車，即貿然讓乘客上下車，導致他閃避不及撞上公車左後方。

周姓騎士主張，車禍導致他全身多處骨折、擦傷，支出醫療費、看護費，並長達19個月無法工作而受有薪資損失，請求張姓公車司機與客運公司賠償共316萬餘元。

判決書指出，台北市車輛行車事故鑑定覆議會認定周姓騎士未注意車前狀況為肇事主因；承審法官另勘驗路口監視器、行車記錄器畫面，發現公車在道路中停止，隨後有10多輛機車見狀而變換車道通過，周姓騎士則直接撞上公車後方，認定騎士、公車司機就車禍發生各負8成、2成責任。

法官計算後，認為周姓騎士原本可以請求的賠償金額包括醫療費、交通費、薪資損失、慰撫金共92萬餘元，但因公車司機僅須負2成責任，賠償金酌減為18萬餘元，再扣除騎士已領取的強制險理賠10萬餘元，日前判決公車司機與客運公司連帶賠償8萬餘元。可上訴。

薪資 車禍

延伸閱讀

影／這樣有肇責嗎？出地下道撞人 駕駛嚇傻！

製作無數公車模型 林弘翊26歲圓夢考取公車司機

影／坐遍各公車線路體驗做模型 他26歲當公車司機圓夢

影／妙齡女騎機車疑闖紅燈 公車閃不及撞上拖行49公尺

相關新聞

影／英籍生酒駕裝傻吹酒測棒頻失敗 數值0.4 賴不掉!

英國籍藍姓大學生前天凌晨酒後騎車經過市民大道遭警方路檢，警方聞到他身上濃濃酒味，藍姓大學生疑似心虛，酒測棒吹了數次都失敗...

分居30年人夫心死要離婚 外籍妻：拿到居留證才離！

一名人夫35年前和菲律賓籍妻子結婚，但妻子來台後不久即分居，至今超過30年，他心死向法院訴請離婚，未料妻子稱「除非拿到永...

時代力量前黨工林效先獲不起訴 分享官司心路歷程

桃園市議員王浩宇指時代力量北市黨工涉毒，時任黨工林效先認為王浩宇不實言論，提告求償及登報道歉。二審認定王浩宇未合理查證，...

走私偽農業毒害全台農田 他貪15萬小利下場超慘

雲林劉姓男子經在大陸的林姓友人指使，在台接應走私的「賽滅淨」、「葉枯唑」等偽農藥，約好每次可獲5萬元報酬，經海關人員開箱...

男漠視法庭秩序朝法官丟「藍白拖」 遭拘役50天

高雄王姓男子去年因涉嫌妨害自由等案，羈押於高雄看守所，今年橋頭地方法院提訊時，王男竟朝法官席丟擲腳上所穿的1隻藍白拖鞋，...

拿丈夫200萬卻食言拒離婚 高院認「不當得利」判妻吐錢

黃姓夫妻去年5月間協議離婚，黃答應給妻子150萬元，當妻子得知他向銀行申貸200萬元後，要求「加碼」200萬元才願簽離婚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。