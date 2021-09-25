金城市區機車擦撞 肇事老翁疑酒駕遭送辦

金城鎮的民族路與西海路口在今天上午發生一起交通事故，一名翁姓老翁騎乘機車沿民族路直行左轉西海路時，與另一直行高姓駕駛騎乘的機車發生擦撞，兩人的腳都有擦傷，好在送醫後已無大礙，詳細肇事原因，金城分局尚在釐清中，但翁姓駕駛酒測值被測出 0.18mg/l，警方將依公共危險罪偵辦。

警方表示，在今天上午10時30分，在東門市場的街尾民族路與西海路口發生一起2部機車擦撞的意外，72歲的翁姓老翁因左轉未注意左方來車，與直行未注意前方來車的高姓駕駛發生擦撞，好在車速不快，但事故造成雙方機車輕微損壞，兩人的腳部都有擦傷，送往醫院救護。

警方於當場對雙方駕駛實施酒測，但翁姓駕駛酒測值 0.18mg/l，警方將通知翁姓老翁到案說明，並依公共危險罪送辦。對於翁姓老翁被驗出 0.18mg/l酒測值，在旁的民眾也議論紛紛，有人說，應該是老翁昨晚有飲酒，酒精還未完全代謝，但這次遇上車禍，可能會比較麻煩。

金城分局呼籲，行經路口應減速慢行，轉彎時應依規定使用燈號並注意後方來車，避免事故發生。警方也強調，對於酒駕事件絕對零容忍，喝酒不要開車以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康