兒子投資失利騙父 警成功攔阻詐騙案

27歲李姓男子偽造法院文書及銀行入帳通知單誆騙64歲父親，謊稱投資有獲利，父親持資料赴銀行詢問被行員發現是假文件，警方通知李男到案訊後依偽造文書送辦，攔阻此詐騙案。

台北市警察局信義分局三張犁派出所長陳俊銘今天在記者會表示，昨天接獲轄區銀行通報，有民眾疑似遇詐騙，立即派員前往現場，到場發現一名64歲李姓男子持有法院及銀行文書的假資料。

李姓男子向警方表示，文件是由小兒子提供，員警檢視後發現，包含銀行轉帳入帳通知單及法院擔保文書等假文件，立即通知李男的27歲小兒子到案說明。

警方指出，27歲李姓男子到案後稱因投資失利，才偽造相關文件欺騙父親，陸續獲取新台幣350萬元。警訊後依偽造文書把李男函送台北地檢署偵辦，至於李男父親則未提告。

北市警信義分局表示，詐騙案常危害民眾財產，金融機構行員關懷提問與警察聯防通報，是防堵民眾遭詐騙重要關鍵，分局長范織坤昨天率員前往銀行宣導最新反詐騙資訊時，恰好遇到李姓男子案件，經詢問後，成功攔阻詐騙案，將持續與銀行合作防堵詐騙。