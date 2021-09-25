影／英籍生酒駕裝傻吹酒測棒頻失敗 數值0.4 賴不掉!

英國籍藍姓大學生前天凌晨酒後騎車經過市民大道遭警方路檢，警方聞到他身上濃濃酒味，藍姓大學生疑似心虛，酒測棒吹了數次都失敗，最後測得酒測值0.4，他辯稱沒有喝酒，只有用過漱口水，現場警員聽了「傻眼」，認為他有喝酒還狡辯，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，本月23日凌晨1點多，26歲藍姓大學生騎車開遠光燈，經過警方在市民大道上設置的路檢點，警方要他停下，立刻聞到濃濃酒味，認為藍一定有喝酒。

藍吹了酒測棒數次都失敗，不肯大力吹氣，警方耐心配合他，最後測得酒測值0.4，明顯超標，警方私下認為，藍明明就有喝，數次吹酒測棒失敗是在「裝傻」。