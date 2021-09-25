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分居30年人夫心死要離婚 外籍妻:拿到居留證才離！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫35年前和菲律賓籍妻子結婚，但妻子來台後不久即分居，至今超過30年，他心死向法院訴請離婚，未料妻子稱「除非拿到永久居留證，否則不離婚」，台北地方法院判准雙方離婚，可上訴。

人夫主張，他1986年6月和菲律賓籍妻子結婚，妻子以依親名義來台同居，但婚後不久就失蹤，他多方查找均無所獲，期間雖然聽說妻子曾出境又返台，仍音訊全無，至今超過30年。

人夫指出，他現在年老體衰，有陪伴、照顧的需要，但妻子持續行蹤不明，雙方婚姻名存實亡，難以維持下去，依法訴請法院判決離婚。

妻子抗辯，她和丈夫分居超過20年，但分居原因歸責於丈夫，因此丈夫訴請離婚無理由；再者，她還想在台灣工作、生活，「除非拿到永久居留證，否則不願與丈夫離婚」，她拿到居留證就會離婚。

法院認為，根據妻子友人證述，雙方已經分居長達20、30年，他也曾勸應該離婚，但妻子不懂國語，認為和丈夫離婚也麻煩。

判決指出，雙方分居至今多年，妻子多次以依親為居留事由來台，並填寫丈夫為依親對象，卻未曾主動找過丈夫、與丈夫共同生活，導致夫妻形同陌路，感情蕩然無存。

再者，妻子對於不願離婚只一再表示想定居台灣工作，並非以修補夫妻感情為目的，顯見妻子沒有和丈夫相互扶持、共同建立家庭的信念，維繫婚姻的目的只在申請居留，因此判准雙方離婚。

示意圖／ingimage
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