聽新聞
test
0:00 / 0:00
分居30年人夫心死要離婚 外籍妻:拿到居留證才離！
一名人夫35年前和菲律賓籍妻子結婚，但妻子來台後不久即分居，至今超過30年，他心死向法院訴請離婚，未料妻子稱「除非拿到永久居留證，否則不離婚」，台北地方法院判准雙方離婚，可上訴。
人夫主張，他1986年6月和菲律賓籍妻子結婚，妻子以依親名義來台同居，但婚後不久就失蹤，他多方查找均無所獲，期間雖然聽說妻子曾出境又返台，仍音訊全無，至今超過30年。
人夫指出，他現在年老體衰，有陪伴、照顧的需要，但妻子持續行蹤不明，雙方婚姻名存實亡，難以維持下去，依法訴請法院判決離婚。
妻子抗辯，她和丈夫分居超過20年，但分居原因歸責於丈夫，因此丈夫訴請離婚無理由；再者，她還想在台灣工作、生活，「除非拿到永久居留證，否則不願與丈夫離婚」，她拿到居留證就會離婚。
法院認為，根據妻子友人證述，雙方已經分居長達20、30年，他也曾勸應該離婚，但妻子不懂國語，認為和丈夫離婚也麻煩。
判決指出，雙方分居至今多年，妻子多次以依親為居留事由來台，並填寫丈夫為依親對象，卻未曾主動找過丈夫、與丈夫共同生活，導致夫妻形同陌路，感情蕩然無存。
再者，妻子對於不願離婚只一再表示想定居台灣工作，並非以修補夫妻感情為目的，顯見妻子沒有和丈夫相互扶持、共同建立家庭的信念，維繫婚姻的目的只在申請居留，因此判准雙方離婚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言